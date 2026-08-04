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FIFA i Infantino pucaju po šavovima: Amerikanci tvrde da su prevareni, nisu dobili obećani novac

FIFA i Infantino pucaju po šavovima: Amerikanci tvrde da su prevareni, nisu dobili obećani novac

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Američki gradovi koji su bili domaćini Svjetskog prvenstva tvrde da nisu dobili obećani novac od FIFA i nije isključena mogućnost tužbe.

FIFA i Infantino pucaju po šavovima Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je završeno, Španija je u finalu pobijedila Argentinu i postala prvak. Ali, tokom samog šampionata, pa i po njegovom završetku se vide svi problemi u organizaciji FIFA i svi skandali koji su pratili sve to. Đani Infantino je sada u još jednom problemu pošto Amerikanci tvrde da su prevareni.

Pred početak šampionata je Infantino rekao "da će svaki od 11 gradova domaćina da dobije po milion dolara". Ali, to se nije dogodilo. Novac nije isplaćen, bar za sada. Nije isključena ni mogućnost tužbe od strane Amerikanaca zbog toga prenosi portal "Atletik".

U Americi su domaćini bili Sijetl, San Francisko, Los Anđeles, Dalas, Hjuston, Kanzas, Atlanta, Filadelfija, Njujork/Nju Džersi, Majami i Boston. Uprkos obećanjima koja su data, novac još uvijek nije uplaćen.

"Kontaktirali smo FIFA i odbili su da nam daju komentar na ovu temu", stoji u tekstu.

Podsjećaju i da je budžet FIFA za ovo prvenstvo iznosio 2,7 milijardi dolara i zbog toga im je nejasno zbog čega se toliko odugovlači sa isplatom koja je obećana.

Da li je ovo znak da je Infantino izgubio podršku Trampa?

Poslije svih informacija koje su se pojavile u posljednje vrijeme, Infantino je u problemu. Posebno zbog toga što je propala njegova ideja o prodaji Svjetskog prvenstva. Sada su se pojavile i vijesti o problemima sa američkim gradovima i obećanoj zaradi.

Sve ovo je natjeralo mnoge da se zapitaju i da li je ovo znak da predsjednik Amerike Donald Tramp više nije u dobrim odnosima sa Infantinom i da ga "pušta niz vodu"?

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00:53
Donald Tramp upropastio dodelu prvaka sveta
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

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Tagovi

Đani Infantino FIFA

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