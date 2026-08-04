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Suze i pokliči, Milano ispratio najvećeg ikad: "Samo je jedan kapiten, Franko Barezi"

Suze i pokliči, Milano ispratio najvećeg ikad: "Samo je jedan kapiten, Franko Barezi"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sahrana Barezija probudila je najdublje emocije među navijačima Milana i ljubiteljima sporta uopšte. I Dejan Savićević prisustvovao oproštaju svog saigrača.

Sahranjen Franko Barezi Izvor: Duilio Piaggesi / Zuma Press / Profimedia

Kovčeg sa tijelom legendarnog kapitena Milana Franka Barezija ispraćen je sa trga u centru Milana uz pjesmu "You'll never walk alone" i uz skandiranje "Samo je jedan kapiten".

U prisustvu niza klupskih velikana, među njima i Dejana Savićevića, bilo je izuzetno emotivno ispred bazilike Svetog Ambrozija u centru Milana. 

Navijači roso-nera oprostili su se od jedne od najvećih legendi kluba, koji je čitavu karijeru posvetio samo Milanu i za njega igrao od 1972. godine, kada je bio 12-godišnjak, pa do 1997, kada je otišao kao jedan od najboljih i najuticajnijih štopera ikad.

Širili su tifozi barjake i pokazivali dresove sa Barezijevom "šesticom" na leđima, sa kojom je čak šest puta osvoji Seriju A - prvi put 1979, a posljednji put 1997, i u kojoj je tri puta bio prvak Evrope od 1989. do 1994. 

Franko Barezi preminuo je u 67. godini poslije duge i teške bolesti, a za sobom je ostavio ostavštinu kakvu neće nijedan igrač Milana uspjeti da dostigne.

(MONDO)

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