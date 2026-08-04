Suze i pokliči, Milano ispratio najvećeg ikad: "Samo je jedan kapiten, Franko Barezi"

Sahrana Barezija probudila je najdublje emocije među navijačima Milana i ljubiteljima sporta uopšte. I Dejan Savićević prisustvovao oproštaju svog saigrača.

Izvor: Duilio Piaggesi / Zuma Press / Profimedia

Kovčeg sa tijelom legendarnog kapitena Milana Franka Barezija ispraćen je sa trga u centru Milana uz pjesmu "You'll never walk alone" i uz skandiranje "Samo je jedan kapiten".

U prisustvu niza klupskih velikana, među njima i Dejana Savićevića, bilo je izuzetno emotivno ispred bazilike Svetog Ambrozija u centru Milana.

Navijači roso-nera oprostili su se od jedne od najvećih legendi kluba, koji je čitavu karijeru posvetio samo Milanu i za njega igrao od 1972. godine, kada je bio 12-godišnjak, pa do 1997, kada je otišao kao jedan od najboljih i najuticajnijih štopera ikad.

Širili su tifozi barjake i pokazivali dresove sa Barezijevom "šesticom" na leđima, sa kojom je čak šest puta osvoji Seriju A - prvi put 1979, a posljednji put 1997, i u kojoj je tri puta bio prvak Evrope od 1989. do 1994.

So emotional tribute at Franco Baresi funeral as Milan fans outside the church sing loud “You’ll never walk alone” to the Captain coffin escorted into the Basilicapic.twitter.com/4QKeQUzG5n — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri)August 4, 2026

Franko Barezi preminuo je u 67. godini poslije duge i teške bolesti, a za sobom je ostavio ostavštinu kakvu neće nijedan igrač Milana uspjeti da dostigne.

(MONDO)