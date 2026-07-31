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Otišao vječni kapiten koji je od drugoligaša napravio velikana

Otišao vječni kapiten koji je od drugoligaša napravio velikana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jedan od najvećih fudbalera Italije svih vremena Franko Barezi preminuo je u 66. godini.

Ko je Franko Barezi Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Tužne vijesti dolaze iz Italije - preminuo je jedan od najboljih štopera u istoriji fudbala veliki Franko Barezi. Legendarni defanzivac rođen u Travaljatu cijelu karijeru je proveo u Milanu i tačno 20 godina igrao je za "rosonere". Bio je jedno vrijeme trener mlađih kategorija u klubu nakon kraja igračkih dana.

I u reprezentaciji Italije ostavio je ogroman trag, pošto je odigrao 81 meč i dao je jedan gol, a osvojio je zlato na Svjetskog prvenstvu 1982. godine, srebro 1994. i bronzu 1990. godine.

Oglasio se i njegov Milan

Naravno da se oglasio i njegov Milan sa kojim je proveo ne samo lijepih 20 godina. Dva puta su "rosoneri" ispadali iz lige za tih 20 godina, a on je ostajao u timu koji je na kraju uz njega kao lidera postao evropski velikan i jedan od najvećih simbola italijanskog fudbala, ako ne i najveći.  

"U ovim teškim trenucima cijela istorija Milana oplakuje Franka Barezija. Njegov primjer, dostojanstvo i vrijednosti zauvijek će ostati dio DNK našeg kluba, baš kao i njegov legendarni dres s brojem 6. Saučešće upućujemo njegovoj porodici, a tugu dijele svi Milanovi navijači koji ovaj gubitak osejćaju kao lični", poručio je Milan. 

Ko je Franko Barezi?

Barezi je rođen pokraj Breše i cijelu karijeru dao je Milanu. Kada je stigao, nisu "rosoneri" ni izbliza bili veliki klub kao sada, dešavalo im se i da ispadnu iz lige. Ipak, uz novac Silvija Berluskonija, vođstvo Fabija Kapela i Ariga Sakija sa klupe i Franka Barezija na terenu, Milan je postao možda i najveća sila evropskog fudbala tokom devedesetih. 

Bio je stameni štoper i libero koji je prema mnogima činio najbolju odbranu ikada kada je igrao sa Paolom Maldinijem, Alesandrom Kostakurtom i Maurom Tasotijem. Osvojio je Seriju A šest puta, Ligu šampiona triput, odigrao je više od 700 utakmica i 1989. je bio drugi u izboru za Zlatnu loptu iza Marka van Basketa. Ostavio je toliki trag da je Milan penzionisao njegovu šesticu. 

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Franko Barezi Milan in memoriam

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