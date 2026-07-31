Jedan od najvećih fudbalera Italije svih vremena Franko Barezi preminuo je u 66. godini.

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Tužne vijesti dolaze iz Italije - preminuo je jedan od najboljih štopera u istoriji fudbala veliki Franko Barezi. Legendarni defanzivac rođen u Travaljatu cijelu karijeru je proveo u Milanu i tačno 20 godina igrao je za "rosonere". Bio je jedno vrijeme trener mlađih kategorija u klubu nakon kraja igračkih dana.

I u reprezentaciji Italije ostavio je ogroman trag, pošto je odigrao 81 meč i dao je jedan gol, a osvojio je zlato na Svjetskog prvenstvu 1982. godine, srebro 1994. i bronzu 1990. godine.

Oglasio se i njegov Milan

Naravno da se oglasio i njegov Milan sa kojim je proveo ne samo lijepih 20 godina. Dva puta su "rosoneri" ispadali iz lige za tih 20 godina, a on je ostajao u timu koji je na kraju uz njega kao lidera postao evropski velikan i jedan od najvećih simbola italijanskog fudbala, ako ne i najveći.

"U ovim teškim trenucima cijela istorija Milana oplakuje Franka Barezija. Njegov primjer, dostojanstvo i vrijednosti zauvijek će ostati dio DNK našeg kluba, baš kao i njegov legendarni dres s brojem 6. Saučešće upućujemo njegovoj porodici, a tugu dijele svi Milanovi navijači koji ovaj gubitak osejćaju kao lični", poručio je Milan.

Ko je Franko Barezi?

Vidi opis Otišao vječni kapiten koji je od drugoligaša napravio velikana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Barezi je rođen pokraj Breše i cijelu karijeru dao je Milanu. Kada je stigao, nisu "rosoneri" ni izbliza bili veliki klub kao sada, dešavalo im se i da ispadnu iz lige. Ipak, uz novac Silvija Berluskonija, vođstvo Fabija Kapela i Ariga Sakija sa klupe i Franka Barezija na terenu, Milan je postao možda i najveća sila evropskog fudbala tokom devedesetih.

Bio je stameni štoper i libero koji je prema mnogima činio najbolju odbranu ikada kada je igrao sa Paolom Maldinijem, Alesandrom Kostakurtom i Maurom Tasotijem. Osvojio je Seriju A šest puta, Ligu šampiona triput, odigrao je više od 700 utakmica i 1989. je bio drugi u izboru za Zlatnu loptu iza Marka van Basketa. Ostavio je toliki trag da je Milan penzionisao njegovu šesticu.