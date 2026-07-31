Igore, vrati se! Štimac gledao Zrinjski, navijači mu poslali jasnu poruku

Doskorašnji trener Zrinjskog pratio Mostarce u evropskom meču, koji je bio posljednji za njih ove sezone na međunarodnoj sceni.
Koliko su navijači Zrinjskog i dalje uz doskorašnjeg trenera Igora Štimca pokazala je jučerašnja utakmica "plemića" u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.
Hrvatski stručnjak, koji se ovog ljeta rastao sa Zrinjskim, pratio je svoj nekadašnji klub u duelu sa Valurom, koji je okončan rezultatom 2:2, što je nakon 0:1 na Islandu značilo eliminaciju Mostaraca sa međunarodne scene.
Prilikom dolaska na stadion "Pod Bijelim brijegom", Štimac je dočekan ovacijama. Uzvikivali su navijači Zrinjskog njegovo ime, orilo se sa tribina "Igore, Igore", a po završetku meča i ispadanja iz UEFA takmičenja, čuli su se i povici "Igore, vrati se".
Očigledno je da su navijači Zrinjskog privrženiji bivšem treneru od aktuelnog Simona Rožmana, koji nije baš na najbolji način počeo mandat na klupi Mostaraca.
Igor Štimac pojavio se na utakmici Zrinjskog i Valura pod Bijelim brijegom, gdje su ga navijači dočekali ovacijama i skandiranjem njegova imena.#IgorŠtimac#Zrinjskipic.twitter.com/IHwRAWxnL5— Bljesak.info (@Bljesak)July 30, 2026