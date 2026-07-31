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Igore, vrati se! Štimac gledao Zrinjski, navijači mu poslali jasnu poruku

Igore, vrati se! Štimac gledao Zrinjski, navijači mu poslali jasnu poruku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Doskorašnji trener Zrinjskog pratio Mostarce u evropskom meču, koji je bio posljednji za njih ove sezone na međunarodnoj sceni.

Igor Štimac Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Koliko su navijači Zrinjskog i dalje uz doskorašnjeg trenera Igora Štimca pokazala je jučerašnja utakmica "plemića" u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Hrvatski stručnjak, koji se ovog ljeta rastao sa Zrinjskim, pratio je svoj nekadašnji klub u duelu sa Valurom, koji je okončan rezultatom 2:2, što je nakon 0:1 na Islandu značilo eliminaciju Mostaraca sa međunarodne scene.

Prilikom dolaska na stadion "Pod Bijelim brijegom", Štimac je dočekan ovacijama. Uzvikivali su navijači Zrinjskog njegovo ime, orilo se sa tribina "Igore, Igore", a po završetku meča i ispadanja iz UEFA takmičenja, čuli su se i povici "Igore, vrati se".

Očigledno je da su navijači Zrinjskog privrženiji bivšem treneru od aktuelnog Simona Rožmana, koji nije baš na najbolji način počeo mandat na klupi Mostaraca.

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Tagovi

HŠK Zrinjski Konferencijska liga Igor Štimac

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