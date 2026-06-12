Stiglo zvanično saopštenje: Zrinjski potvrdio odlazak Štimca

Hrvatski stručnjak nije više trener Mostaraca.

Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Igor Štimac nije više trener Zrinjskog.

Ono o čemu se govorilo prethodnih dana, danas je dobilo zvaničnu potvrdu. Klub iz Mostara oglasio se zvaničnim saopštenjem za javnost, u kojem se navodi da je raskinuta saradnja sa 58-godišnjim hrvatskim stručnjakom.

"HŠK Zrinjski Mostar zvanično potvrđuje sporazumni raskid saradnje s dosadašnjim šefom stručnog štaba Igorom Štimcem.

Glavnim trenerom prve ekipe gospodin Štimac je imenovan 1. avgusta 2025. godine uoči utakmica protiv islandskog Breidablika u kvalifikacijama za UEFA Ligu Evrope, a pod njegovim vodstvom Zrinjski je odigrao 57 zvaničnih utakmica u kojima smo ostvarili 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.

Kao šef stručnog štaba gospodin Štimac je predvodio 'plemiće' do dva trofeja – drugog Superkupa i četvrtog Kupa BiH, kao i do prvog plasmana u evropsko proljeće, gdje je Zrinjski u borbi za osminu finala UEFA Konferencijske lige zaustavljen od kasnijeg pobjednika - Kristal Palasa.

Prvenstvenu trku ekipa je zaključila na drugom mjestu upisavši 21 pobjedu, osam remija i sedam poraza.

HŠK Zrinjski Mostar ovim putem izražava zahvalnost gospodinu Štimcu na uloženom trudu tokom angažmana na klupi 'plemića', a posebno na doprinosu ostvarenim uspjesima u sezoni iza nas.

Klub mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere, kao i u budućim profesionalnim izazovima.

O svim daljnjim odlukama vezanim uz sportski segment Kluba javnost će biti pravovremeno obaviještena", saopšteno je iz Zrinjskog.