Igor Štimac nakon pobjede protiv Veleža: "Koliko puta petokraka mora biti poražena da nestane?"

Igor Štimac izazvao je kontroverze izjavom o petokraki.

Zrinjski je osvojio Kup Bosne i Hercegovine pošto je u finalu bio bolji od gradskog rivala Veleža. Nakon pobjede od 1:0 na domaćem terenu, koji je obilježilo zviždanje državnoj himni, Zrinjski je izdržao i na gostovanju. Meč je završen bez pobjednika (1:1), a Zrinjskom je potom uručen pehar.

Bilo je pomalo burno pošto je Igor Štimac ušao u sukob s navijačima Veleža, kojima je pokazao srednji prst i došlo je do verbalnog sukoba, dok je i jutro kasnije imao šta da poruči na fejsbuku.

Štimac je na svom profilu, s kog je i ranije izazovao kontroverze, objavio fotografiju koja ga prikazuje sa stisnutom desnom šakom. U pozadini se vidi zastava bivše Jugoslavije u rukama navijača, vodoravna trobojka - sa plavom, bijelom i crvenom bojom - kao i petokrakom u sredini.

"Koliko puta petokraka mora biti poražena kako bi nestala s ovih prostora?!?!?!", napisao je Igor Štimac na svom profilu na fejsbuku i tako "rasplamsao" komentare.

Inače, Štimac je na klupi Zrinjskog od prošle godine i vodio je ekipu na 53 utakmice i ostvario je 30 pobjeda, 11 remija i 12 poraza, a "plemići" su pod njegovim vođstvom stigli do najvećeg uspjeha u istoriji. Igrali su u baražu za osminu finala Konferencijske lige protiv Kristal Palasa, ali nisu prošli dalje.

S mostarskim klubom osvojio je Kup i Superkup BiH, a godinu na klupi Zrinjskog obilježile su i kazne koje je dobio zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i aludiranja da sudije u BiH pomažu Borcu iz Banjaluke, šampionu ove države, a pričalo se čak i o trajnom oduzimanju njegove radne dozvole.