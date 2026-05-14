O ovom penalu priča cijela Evropa: Da li je Seltik ovako "slomio srce" Hartsu?

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Pogledajte penal koji je dosuđen za Seltik protiv Madervela i koji bi mogao da odluči prvaka Škotske.

na meču Madervela i Seltika dosuđen je penal koji je sve promijenio Izvor: Twitter/ScotlandSky

Harts je bio samo nekoliko minuta udaljen od šampionske titule u Škotskoj, međutim na meču Madervela i Seltika dosuđen je penal koji je sve promijenio. U 99. minutu utakmice Keleči Ihenačo je pogodio sa "kreča" za pobjedu Seltika od 3:2 tako da će se drama oko prvaka Škotske nastaviti i u posljednjem kolu, ali da li je tako trebalo da bude?

Penal koji je dosuđen za Seltik izazvao je kontroverze, ne samo zbog tajminga - nego i što su mnogi zbunjeni oko odluke glavnog sudije Džona Bitona koji je dobio poziv iz VAR sobe da pogleda "incident". Pogledajte ga i vi:


U prvi mah se činilo da je sudija video zapravo faul nad igračem Seltika, da bi potom objašnjeno da je video igranje rukom Sema Nikolsona, igrača Madervela. Oko toga kojim dijelom tijela je dirao loptu - da li rukom ili glavom - navijači ne mogu da se slože i već su počele da "kolaju" teorije da je slavni klub favorizovan u ovoj situaciji.

"Odvratno. Ovo nije penal", rekao je trener Hartsa Derek Mekajns čija ekipa čeka prvu titulu posle 66 godina: "Mi smo očigledno protiv svih i bićemo spremni i za subotu", dodao je on.


Da stvar bude nevjerovatnija, odluka o šampionu Škotske pašće u direktnom duelu Seltika i Hartsa, na "Seltik Parku".

U ovom trenutku Harts ima samo bod više od Seltika i ovaj meč će sa pažnjom pratiti i u Zvijezdi.

Priče za medalju - Dragiša Binić
Izvor: MONDO

