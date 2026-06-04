Reprezentacija Srbije obezbijedila je direktan plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u basketu 3x3.
Basketaši Srbije su na FIBA Svetskom prvenstvu u Varšavi obezbijedili direktan plasman u četvrtfinale. A ko će im biti naredni rival saznaćemo 5. juna, po završetku plej-in faze.
Srbija je bila bolja od Madagaskara 21:14, koji je kasnije napravio senzaciju i plasirao se u dalju fazu takmičenja. Potom su Orlovi savladali svketskog šampiona Španiju 16:12, a onda su bili bolji i od Australije 20:16, pa i od Austrije 21:11. Sada su kao prvoplasirani tim direktno u četvrtfinalu i čekaju boljeg iz plej-in meča.
Šta čeka Srbiju na Svjetskom prvenstvu?
Trenutno je poznato da u doigravanju igra Holandija, a njen rival biće trećeplasirani tim iz grupe B. U ovom trenutku to je Letonija. Inače, u grupi B preostala su još po dva susreta za svaki tim, pa su moguće i brojne promkene. Borbu za plasman vode Češka, SAD, Letonija, Poljska i Mongolija.
U slučaju da Holandija obezbokedi prolaz u dalju fazu takmičenja, to će značiti da Srbija ima priliku za osvetu. Prije samo nekoliko mjeseci, na Kupu šampiona, ova reprezentacija savladala je Srbiju u borbi za treće mjesto.
Trenutno je jedino poznato da je Njemačka takođe obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale FIBA Svjetskog prvenstva, zahvaljujući sjajnim partijama. Ovaj tim bio je bolji od Japana 21:15, Novog Zelanda 19:10, Holandije 21:13 i Kine 22:12.
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