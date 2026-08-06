Janik Siner traži rješenje za koljeno: Nazvao Maksa Alegrija, evo šta mu je rekao

Uplašen zbog stanja svog kolena, Janik Siner stigao je i do Masimilijana Alegrija, trofejnog fudbalskog trenera. Preporučio mu je pravog ljekara za njega.

Izvor: EPA/ETTORE FERRARI

Lider ATP liste Janik Siner (24) nakratko je početkom nedjelje boravio u bolnici u Milanu zbog pregleda svog desnog koljena, uvjerio se da je sve u redu i vratio se treninzima.

Prema pisanju italijanskih medija, aktuelni osvajač Vimbldona je na vjerovatnu preporuku fudbalskog trenera Masimilijana Alegrija otišao na pregled kod doktora Đanluke Melegatija. On je bio član Alegrijevog stručnog štaba šampionskog Milana u sezoni 2010/11, da bi dobio potvrdu da je upala desnog koljena prošla i da nema razloga za brigu.

Stručnjak koji je godinama sarađivao sa sadašnjim trenerom Napolija prepisao je Sineru ciklus fizioterapije i uvjerio ga da nema razloga za brigu. Italijan se zato rasterećen vratio u Monte Karlo i u svojoj bazi u tamošnjem "Kantri klubu" nastavio pripremu za odlazak u Ameriku, na turnir u Sinsinatiju u Ohaju. Tamo će se uputiti u nedjelju, prema planu napravljenom još poslije Vimbldona.

Prema informacijama sa treninga, Siner radio punim intenzitetom i da više ne postoji strepnja oko stanja njegovog koljena.

Pregledi u klinici Juventusa u Torinu i u Milanu uvjerili su sve da je Sinerovo stanje odlično, da nema upale koljena i samim tim, da nema prepreka da igra najbolje što može u Ohaju, na Mastersu na kojem će nastupiti i Novak Đoković.

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