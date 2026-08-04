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Upaljeni alarmi kod Janika Sinera: Vratio ljekara sa godišnjeg odmora za hitan pregled

Upaljeni alarmi kod Janika Sinera: Vratio ljekara sa godišnjeg odmora za hitan pregled

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Janik Siner je vratio svog doktora sa godišnjeg odmora, upaljeni su svi alarmi pred početak US opena.

Janik Siner Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Janik Siner je u ozbiljnom problemu, upaljeni su svi alarmi. Pojavile su se najnovije informacije iz Italije koje su zabrinjavajuće. Javljaju se mediji sa Apenina koji tvrde da stanje nije ni malo naivno pred početak US opena...

"Siner je danas otišao na privatnu ortopedsku kliniku u Milanu. Posjetio je fizijatra kome vjeruje. Morao je ljekar da se vrati sa godišnjeg odmora da ga pregleda. Pregled je tražio njegov tim i obavljeni su važni pregledi", poručio je novinar Gabrijele Parpilja.

Informacije su ekspresno počele da se šire i po društvenim mrežama. Pojedinci pokušavaju da "spuste tenzije" i tvrde da je to unaprijed zakazan pregled, dok drugi objašnjavaju da se ljekar vratio sa odmora zbog italijanskog tenisera.

Šta je istina i da li zaista ima razloga za brigu? Biće poznato vrlo brzo. Pred US open će se održati Masters u Sinsinatiju na kom je Janik prijavljen. Vreme će pokazati...

Siner je već imao velike probleme u Parizu

Janik Siner je imao ogromne probleme na Rolan Garosu gdje je izgubio od Huana Manuela Serundola iako je vodio sa 2:0 u setovima i čak 5:1 u trećem. Naglo mu je pozlilo, nije mogao ni da se kreće, tražio je rješenje, nije ga našao i na kraju je ispao u drugom kolu.

"Ne mogu da se sjetim kada sam se posljednji put osjetio ovoliko slabo. Ipak, tako je, kako je. Pokušao sam da ostanem kako god na terenu i bio je to maksimum. Šteta je jer sam igrao zaista dobro u prva dva seta, kao i u trećem. Probudio sam se jutros i nisam se osjećao baš dobro, pa sam pokušavao da igram kraće poene. Na početku meča sam pogađao 'čisto' i veoma dobro, ali poslije toga sam prosto udario u zid. To je to", rekao je Siner poslije tog meča.

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00:33
Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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