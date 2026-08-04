Napokon dobre vesti za Partizan: Saša Ilić dobio pojačanje pred Tobol

Novajlija u timu Partizana Že je počeo da trenira sa timom

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Fudbaler Partizana Žeferson Marinjo dos Santos (26), ili jednostavnije Že, počeo je da trenira sa timom poslije povrede koju je zadobio u Superligi Srbije. Brazilac je protiv Mačve, baš kao i Milan Vukotić, doživio povredu koja ga je udaljila od terena.

Kako piše Meridian, Že je počeo da trenira sa timom Saše Ilića i očekuje se da će nastaviti u istom ritmu. Iako se Brazilac i dalje žali na bol koji je osjetio tokom duela u Šapcu, sama činjenica da se vratio na teren šalje pozitivan impuls pred novi evropski izazov Partizana.

Međutim, trenutno još nije poznato da li će moći da bude dio tima za meč u četvrtak, kada Partizan dočekuje Tobol iz Azerbejdžana. Najvažnije je da oporavak fudbalera Partizana ide u željenom pravcu, pa u Humskoj imaju čemu da se nadaju kada je u pitanju duel u četvrtak od 21 sat.

Možda Že na terenu ne izgleda onako kako se očekivalo. Nizao je pokušaje, konkretno protiv Zemuna, ali s obzirom na to da je u tim stigao kasnije, jasno je da mu je potrebno još vremena da se prilagodi ekipi.

Bonus video:

Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)