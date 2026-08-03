Apel za spas Partizana ima poruku za Upravu kluba: "Podnesite neopozive ostavke odmah, zašto čekate"

Grupa igrača koja se nalazi oko Apela za spas Partizana se hitno oglasila i traži ostavke odmah poslije saopštenja koje je stiglo iz Humske.

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Kriza se nastavlja u Partizanu. Pred žrijeb za Konferencijsku ligu je stiglo hitno saopštenje iz Humske u kom se, između ostalog, navodi i da će cijela Uprava podnijeti ostavku ako dođe do ispadanja iz evropskih takmičenja. Cirkus se nastavlja...

A nekoliko sati poslije toga su se oglasili iz "Apela za spas Partizana" koji čini grupa bivših igrača. Oni tvrde da je taj potez bježanje od odgovornosti i oglasili su se dugim i detaljnim saopštenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Povodom saopštenja Upravnog odbora FK Partizan, koje je svojim sadržajem i porukama ostavilo utisak odustajanja i bježanja od odgovornosti u trenutku kada je klubu najpotrebnija odlučnost, smatramo svojom obavezom da javnosti ukažemo na nekoliko činjenica.

Tokom svojih 81 godine postojanja, Partizan se nikada nije povlačio pred problemima. Niko kome je Partizan zaista u srcu nije bježao od borbe kada je bilo najteže. Na kraju krajeva, i samo ime Partizan obavezuje nas na hrabrost, odlučnost i neprestanu borbu.

Zato, čitajući posljednje saopštenje Upravnog odbora, ne možemo da ne zaključimo da je upravo to namjera aktuelnog rukovodstva. Podsjetili bismo rukovodioce našeg voljenog kluba da su prije samo dva mjeseca uvjeravali bivše igrače, navijače i članove Skupštine da su upravo oni pravo rješenje za Partizan. Govorili su o jasnim idejama, znanju, iskustvu i planu koji će Klubu donijeti prijeko potreban iskorak. I sada, samo dva mjeseca kasnije - šta se promijenilo?

Da li su trenutni rukovodioci postali svjesni da su obmanuli sve one koji su im dali povjerenje? Da li priznaju da više ni sami ne vjeruju u ono što rade i način na koji vode klub?

Šta znači odluka da će, AKO Partizan ne izbori plasman u Evropu, biti podnijete ostavke? Šta se u tom slučaju mijenja u radu i planovima uprave? Da li plan oporavka Partizana zavisi od jedne utakmice, jednog rezultata ili jednog evropskog dvomeča? I, još važnije, da li takav plan uopšte postoji ili je sve što smo slušali i gledali posljednjih mjeseci bila samo šarena laža namijenjena navijačima i delegatima Skupštine kako bi se obezbijedilo njihovo povjerenje i podrška?

Jer, budimo potpuno jasni - aktuelna uprava nikada i nigdje nije javnosti, članovima kluba, navijačima, niti delegatima Skupštine predstavila konkretan i jasan plan oporavka Partizana. Slušali smo samo uvjeravanja da plan postoji, da se radi na njemu i da će rezultati doći. Ali konkretan plan, sa jasnim ciljevima, rokovima i načinom na koji će se Partizan izvući iz situacije u kojoj se nalazi – nikada nismo vidjeli.

Zato je potpuno legitimno pitanje: da li plan zaista postoji ili je njegovo postojanje samo priča kojom su se do sada pridobijali povjerenje i podrška navijača i delegata Skupštine? Ozbiljno rukovodstvo koje radi odgovorno, ispravno i sa znanjem mora imati dugoročan plan. Takav plan ne može da se zasniva na 'AKO', već na 'KADA'. Zato, dame i gospodo iz Upravnog odbora, ostavke možete podnijeti odmah i neopozivo.

Poslije ovakvog saopštenja svima je jasno da nemate ni znanje, ni plan, ni neophodnu odlučnost za vođenje i oporavak FK Partizan.

Možda je sada pravo vrijeme da javno priznate da ste pogriješili. Da ste precijenili svoje mogućnosti i svoju spremnost da pomognete voljenom klubu. Možda je sada trenutak da priznate i sebi i svima nama da niste dostojni pozicija na kojima se nalazite.

I da se, umjesto da Partizan držite kao taoca sopstvenih odluka i neuspjeha, bez odlaganja povučete i omogućite legitimnu i odgovornu tranziciju rukovodstva kluba. Jer Partizan nije ničija privatna svojina. Partizan pripada svojim članovima, navijačima, bivšim i sadašnjim igračima, zaposlenima i svim generacijama koje su decenijama gradile njegovo ime.

Međutim, pored aktuelnog Upravnog odbora, još veću odgovornost imaju članovi Skupštine FK Partizan – najvišeg organa kluba.

Skupština je organ koji, između ostalog, odlučuje i o tome ko će voditi Partizan. Članovi Skupštine koji su na posljednjoj sjednici dali blanko podršku aktuelnom rukovodstvu danas više nemaju pravo da ćute. Tada ste, bez ozbiljne analize rezultata, plana, programa i sposobnosti ljudi kojima ste dali povjerenje, stali iza njihovog izbora.

Dali ste im mandat

Dali ste im legitimitet

Dali ste im povjerenje

Sada je vrijeme da pokažete da li ste spremni da preuzmete odgovornost za svoju odluku.

A vi, delegati Skupštine koji ste svoj glas davali po dobro poznatom ključu - rodbinskom, kumovskom, prijateljskom, interesnom ili po principu 'trbuhom za kruhom' – budite sigurni da se u ovome možete prepoznati. Ne moramo vas pojedinačno nabrajati. Vi najbolje znate ko ste.

Ali danas više nije dovoljno samo znati ko ste. Danas morate znati šta ste uradili Partizanu. Partizanu nije potrebno još jedno saopštenje. Partizanu nije potrebno prebacivanje odgovornosti na rezultat jedne utakmice. Partizanu nije potrebno čekanje da okolnosti odluče umjesto vas. Partizanu je potrebna odgovorna, sposobna i legitimna uprava sa jasnim planom, jasnom vizijom i spremnošću da se bori za svaki dan budućnosti kluba.

Zato ovo nije poziv na podjele. Ovo je apel za spas Partizana.

I zato pozivamo sve one kojima je Partizan zaista na srcu - članove Skupštine, bivše igrače, legende Kluba, navijače i sve ljude koji su decenijama svojim radom, novcem, emocijama i ljubavlju gradili Partizan - da ne ćute. Jer kada je Partizan u pitanju, ćutanje više nije neutralnost. Ćutanje je izbor. A sada je vrijeme da svako napravi svoj izbor. Za Partizan", stoji u saopštenju.