Partizan se nalazi u teškom trenutku, a nakon loših rezultata nema vremena za sumiranje utisaka.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan hitno se oglasio saopštenjem, samo dan nakon što su crno-bijeli fudbaleri u trećem kolu Superlige Srbije poraženi od IMT-a. Na stadionu u Humskoj bilo je 2:1 za goste, a domaći tim smatra da se na ovoj utakmici dogodio niz nepravilnosti koje su uticale na rezultat. Pošto smatraju da je slično bilo i na prethodnim mečevima, u Partizanu su odlučili da se obrate javnosti!

Ujedno, čelni ljudi kluba iskoristili su ovu priliku da istaknu kako će kompletna uprava podnijeti ostavke ukoliko se Partizan ovog ljeta ne plasira u ligašku fazu Konferencijske lige. Za to je potrebno da tim Saše Ilića preskoči još dva kola kvalifikacija. Saopštenje prenosimo u cijelosti:

Vidi opis Hitno saopštenje Partizana: Uprava podnosi ostavke ako ispadne iz Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Aktuelno rukovodstvo FK Partizan je od prvog dana mandata preuzelo obavezu da Klub vodi odgovorno, transparentno i predano, rukovodeći se isključivo dobrobiti Partizana. Partizan je iznad svakog pojedinca, svake funkcije i svakog ličnog interesa. Zbog toga rukovodstvo prihvata punu odgovornost za donijete odluke i rezultate koji iz njih proističu.

U prethodnom periodu napravljen je značajan pomak u organizacionom, finansijskom, infrastrukturnom i drugim važnim oblastima funkcionisanja Kluba. Ipak, svjesni smo da početak nove sezone i rezultati ostvareni na terenu nisu ispunili očekivanja navijača i cjelokupne Partizanove javnosti. Nezadovoljstvo koje postoji razumijemo i ne bježimo od odgovornosti.

U Partizanu sportski rezultat, kvalitet igre i način na koji se Klub takmiči imaju posebnu težinu. Istovremeno, obaveza Kluba je da ukaže i na okolnosti koje su obilježile početak domaćeg prvenstva.

Na dvije od prve tri utakmice domaćeg šampionata igračima Partizana pokazana su dva crvena kartona, a ni u jednom slučaju nije došlo do VAR intervencije radi dodatne provjere spornih situacija. Partizan je bodove gubio i golovima primljenim u zaustavnom vremenu, nakon akcija u kojima je postojao očigledan kontakt protivničkih igrača koji je takođe zahtijevao dodatnu provjeru mogućeg prekršaja u napadu.

O ovim situacijama se do sada nismo javno oglašavali. Smatrali smo da Partizan, bez obzira na sve okolnosti, na terenu mora da pruži više i da odgovornost najprije treba da tražimo u sopstvenim redovima. Ukazivanje na sporne sudijske odluke ne predstavlja alibi niti pokušaj da se pronađe opravdanje za rezultate. Partizan mora i može bolje.

Zbog rezultata ostvarenih na početku sezone i želje da pokaže najviši stepen odgovornosti prema Klubu, rukovodstvo FK Partizan donijelo je odluku da će, ukoliko Klub ne izbori plasman u ligašku fazu UEFA Lige konferencije, podnijeti ostavke. Na taj način želimo da uspostavimo novu praksu neposrednog preuzimanja odgovornosti, koja nije postojala u prethodnom periodu, bez skrivanja iza igrača, stručnog štaba ili bilo kog drugog pojedinca.

Ova odluka potvrđuje da je cjelokupan angažman aktuelnog rukovodstva bio i ostao vođen isključivo interesima Partizana, a ne očuvanjem bilo čijeg položaja, mandata ili funkcije.

Na ovaj način želimo da dodatni pritisak skinemo sa igrača i stručnog štaba. Njihov zadatak je da budu potpuno posvećeni radu, pripremi utakmica i ostvarenju sportskih ciljeva.

Pred Partizanom su utakmice od velikog sportskog i takmičarskog značaja. Pozivamo navijače da u odlučujućim trenucima pruže snažnu podršku igračima i stručnom štabu. Partizan je iznad svih nas", navodi se u saopštenju crno-bijelih.

Podsjećamo, Partizan u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu igra protiv Tobola, a ukoliko preskoči tu prepreku čeka ga još jedna runda do ligaške faze. Crno-bijeli su u drugom kolu kvalifikacija savladali UNA Štrasen iz Luksemburga, ali na mečevima Superlige nisu imali mnogo uspjeha - remi protiv Zemuna, pobjeda nad Mačvom i poraz od IMT-a premalo su za tim iz Humske.

Bonus video:

Pogledajte 00:20 Navijači Partizana pozdravljaju igrače posle poraza od IMT Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)