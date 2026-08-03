Partizan se nalazi u teškom trenutku, a nakon loših rezultata nema vremena za sumiranje utisaka.
Fudbalski klub Partizan hitno se oglasio saopštenjem, samo dan nakon što su crno-bijeli fudbaleri u trećem kolu Superlige Srbije poraženi od IMT-a. Na stadionu u Humskoj bilo je 2:1 za goste, a domaći tim smatra da se na ovoj utakmici dogodio niz nepravilnosti koje su uticale na rezultat. Pošto smatraju da je slično bilo i na prethodnim mečevima, u Partizanu su odlučili da se obrate javnosti!
Ujedno, čelni ljudi kluba iskoristili su ovu priliku da istaknu kako će kompletna uprava podnijeti ostavke ukoliko se Partizan ovog ljeta ne plasira u ligašku fazu Konferencijske lige. Za to je potrebno da tim Saše Ilića preskoči još dva kola kvalifikacija. Saopštenje prenosimo u cijelosti:
Hitno saopštenje Partizana: Uprava podnosi ostavke ako ispadne iz Evrope
"Aktuelno rukovodstvo FK Partizan je od prvog dana mandata preuzelo obavezu da Klub vodi odgovorno, transparentno i predano, rukovodeći se isključivo dobrobiti Partizana. Partizan je iznad svakog pojedinca, svake funkcije i svakog ličnog interesa. Zbog toga rukovodstvo prihvata punu odgovornost za donijete odluke i rezultate koji iz njih proističu.
U prethodnom periodu napravljen je značajan pomak u organizacionom, finansijskom, infrastrukturnom i drugim važnim oblastima funkcionisanja Kluba. Ipak, svjesni smo da početak nove sezone i rezultati ostvareni na terenu nisu ispunili očekivanja navijača i cjelokupne Partizanove javnosti. Nezadovoljstvo koje postoji razumijemo i ne bježimo od odgovornosti.
U Partizanu sportski rezultat, kvalitet igre i način na koji se Klub takmiči imaju posebnu težinu. Istovremeno, obaveza Kluba je da ukaže i na okolnosti koje su obilježile početak domaćeg prvenstva.
Na dvije od prve tri utakmice domaćeg šampionata igračima Partizana pokazana su dva crvena kartona, a ni u jednom slučaju nije došlo do VAR intervencije radi dodatne provjere spornih situacija. Partizan je bodove gubio i golovima primljenim u zaustavnom vremenu, nakon akcija u kojima je postojao očigledan kontakt protivničkih igrača koji je takođe zahtijevao dodatnu provjeru mogućeg prekršaja u napadu.
O ovim situacijama se do sada nismo javno oglašavali. Smatrali smo da Partizan, bez obzira na sve okolnosti, na terenu mora da pruži više i da odgovornost najprije treba da tražimo u sopstvenim redovima. Ukazivanje na sporne sudijske odluke ne predstavlja alibi niti pokušaj da se pronađe opravdanje za rezultate. Partizan mora i može bolje.
Zbog rezultata ostvarenih na početku sezone i želje da pokaže najviši stepen odgovornosti prema Klubu, rukovodstvo FK Partizan donijelo je odluku da će, ukoliko Klub ne izbori plasman u ligašku fazu UEFA Lige konferencije, podnijeti ostavke. Na taj način želimo da uspostavimo novu praksu neposrednog preuzimanja odgovornosti, koja nije postojala u prethodnom periodu, bez skrivanja iza igrača, stručnog štaba ili bilo kog drugog pojedinca.
Ova odluka potvrđuje da je cjelokupan angažman aktuelnog rukovodstva bio i ostao vođen isključivo interesima Partizana, a ne očuvanjem bilo čijeg položaja, mandata ili funkcije.
Na ovaj način želimo da dodatni pritisak skinemo sa igrača i stručnog štaba. Njihov zadatak je da budu potpuno posvećeni radu, pripremi utakmica i ostvarenju sportskih ciljeva.
Pred Partizanom su utakmice od velikog sportskog i takmičarskog značaja. Pozivamo navijače da u odlučujućim trenucima pruže snažnu podršku igračima i stručnom štabu. Partizan je iznad svih nas", navodi se u saopštenju crno-bijelih.
Podsjećamo, Partizan u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu igra protiv Tobola, a ukoliko preskoči tu prepreku čeka ga još jedna runda do ligaške faze. Crno-bijeli su u drugom kolu kvalifikacija savladali UNA Štrasen iz Luksemburga, ali na mečevima Superlige nisu imali mnogo uspjeha - remi protiv Zemuna, pobjeda nad Mačvom i poraz od IMT-a premalo su za tim iz Humske.
Bonus video:
(MONDO)