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Partizanu slijedi pakao na žrijebu Konferencijske lige: UEFA skratila spisak i napravila problem

Partizanu slijedi pakao na žrijebu Konferencijske lige: UEFA skratila spisak i napravila problem

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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UEFA je jutros napravila podgrupe za žrijeb plej-ofa Konferencijske lige i skratila tako broj potencijalnih protivnika Partizanu. Može li Partizan do grupne faze?

partizan na zrijebu konferencijske lige uefa skratila broj protivnika Izvor: MN PRESS

FK Partizan saznaće danas u 14 časova ko će biti njegov posljednji rival u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a tim povodom UEFA je jutros "skratila" listu potencijalnih protivnika.

Kao što je to uobičajeno, UEFA zbog velikog broja klubova na žrijebu pravi podgrupe, a Partizan je kao povlašećni tim dobio jako teško društvo. Uostalom, tu je i Hetafe, kao klub najjačeg UEFA koeficijenta. Pogledajte spisak klubova koje bi Partizan mogao da dobije na današnjem žrijebu plej-ofa Lige konferencija u Nionu:

  • Hetafe (Španija)
  • pobjednik meča Tvente (Holandija) - Dunajska Streda (Slovačka)
  • pobednik meča Beitar Jerusalim (Izrael) - Austrija Beč (Austrija)
  • poraženi iz Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)

Naravno, da bi Partizan uopšte igrao u plej-ofu, moraće da prođe prvo kazahstanski Tobol koji već u četvrtak dolazi u Humsku na prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija.

Važni datumi u kvalifikacijama

Evo i rasporeda svih važnih datuma za Partizan ovog leta u Ligi konferencija:

  • 16. jun - žrijeb za 1. kolo kvalifikacija
  • 17. jun - žrijeb za 2. kolo kvalifikacija
  • 9. jul - prvi meč 1. kola kvalifikacija
  • 16. jul - drugi meč 1. kola kvalifikacija
  • 20. jul - žrijeb za 3. kolo kvalifikacija
  • 23. jul - prvi meč 2. kola kvalifikacija
  • 30. jul - drugi meč 2. kola kvalifikacija
  • 3. avgust - žrijeb za plej-of
  • 6. i 13. avgust - 3. kolo kvalifikacija
  • 20. avgust i 27. avgust - plej-of
  • 28. avgust - žrijeb grupne faze

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Bakljada Grobara na Partizan - IMT
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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FK Partizan Konferencijska liga

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