UEFA je jutros napravila podgrupe za žrijeb plej-ofa Konferencijske lige i skratila tako broj potencijalnih protivnika Partizanu. Može li Partizan do grupne faze?
FK Partizan saznaće danas u 14 časova ko će biti njegov posljednji rival u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a tim povodom UEFA je jutros "skratila" listu potencijalnih protivnika.
Kao što je to uobičajeno, UEFA zbog velikog broja klubova na žrijebu pravi podgrupe, a Partizan je kao povlašećni tim dobio jako teško društvo. Uostalom, tu je i Hetafe, kao klub najjačeg UEFA koeficijenta. Pogledajte spisak klubova koje bi Partizan mogao da dobije na današnjem žrijebu plej-ofa Lige konferencija u Nionu:
- Hetafe (Španija)
- pobjednik meča Tvente (Holandija) - Dunajska Streda (Slovačka)
- pobednik meča Beitar Jerusalim (Izrael) - Austrija Beč (Austrija)
- poraženi iz Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)
Naravno, da bi Partizan uopšte igrao u plej-ofu, moraće da prođe prvo kazahstanski Tobol koji već u četvrtak dolazi u Humsku na prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija.
Važni datumi u kvalifikacijama
Partizanu slijedi pakao na žrijebu Konferencijske lige: UEFA skratila spisak i napravila problem
Evo i rasporeda svih važnih datuma za Partizan ovog leta u Ligi konferencija:
- 16. jun - žrijeb za 1. kolo kvalifikacija
- 17. jun - žrijeb za 2. kolo kvalifikacija
- 9. jul - prvi meč 1. kola kvalifikacija
- 16. jul - drugi meč 1. kola kvalifikacija
- 20. jul - žrijeb za 3. kolo kvalifikacija
- 23. jul - prvi meč 2. kola kvalifikacija
- 30. jul - drugi meč 2. kola kvalifikacija
- 3. avgust - žrijeb za plej-of
- 6. i 13. avgust - 3. kolo kvalifikacija
- 20. avgust i 27. avgust - plej-of
- 28. avgust - žrijeb grupne faze
BONUS VIDEO: