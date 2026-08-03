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UEFA objavila dva spiska za Zvezdu: Žrijeb za Ligu šampiona prohodan, dobre vijesti i za Ligu Evrope

UEFA objavila dva spiska za Zvezdu: Žrijeb za Ligu šampiona prohodan, dobre vijesti i za Ligu Evrope

Autor Milutin Vujičić
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Danas se održavaju žrijebovi za Ligu šampiona i Ligu Evrope, a Crvena zvezda ima povoljne šanse. Pročitajte sve o potencijalnim protivnicima.

dobre vijesti za zvezdu zrijeb za ligu sampiona i ligu evrope Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Crvena zvezda će danas učestovati na dva žrijeba UEFA takmičenja u Nionu, a nekoliko sati prije nego što njeno ime bude izvučeno - stigle su dobre vijesti za njene navijače

Očekivano, UEFA nije pravila podgrupe za plej-of Lige šampiona, koji je na programu inače u 12 časova, dok je za 13 časova i plej-of Lige Evrope smjestila Crvenu zvezdu u nešto povoljniju podgrupu. U koje od ova dva takmičenja će Crvena zvezda, zavisi od rezultata protiv Hapoel Berševe.

Spisak protivnika u plej-ofu Lige šampiona:

  • Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
  • Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
  • Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
  • LASK (Austrija)
  • Viking (Norveška)

Spisak protivnika u plej-ofu Lige Evrope:

  • pobjednik meča Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
  • Viktorija Plzenj (Češka)
  • pobjednik meča Linkoln (Gibraltar) - Omonija (Kipar)
  • pobjednik meča KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea (Rumunija)

Podsjetimo, danas će Srbija na UEFA žrijebovima imati još samo jednog predstavnika. U pitanju je FK Partizan koji nije imao sreće kod formiranja podgrupa za plej-of Konferencijske lige.

Važni datumi u kvalifikacijama

U rokovnicima na "Marakani" ovo su datumi koji su zaokruženi i najvažniji su za Crvenu zvezdu ovog ljeta:

  • 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
    17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
    7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
    20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
    21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
    3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
    4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
    18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
    27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

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Dejan Stanković izjava posle Zvezda - Larn
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona Liga Evrope

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