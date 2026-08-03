Danas se održavaju žrijebovi za Ligu šampiona i Ligu Evrope, a Crvena zvezda ima povoljne šanse. Pročitajte sve o potencijalnim protivnicima.

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Crvena zvezda će danas učestovati na dva žrijeba UEFA takmičenja u Nionu, a nekoliko sati prije nego što njeno ime bude izvučeno - stigle su dobre vijesti za njene navijače.

Očekivano, UEFA nije pravila podgrupe za plej-of Lige šampiona, koji je na programu inače u 12 časova, dok je za 13 časova i plej-of Lige Evrope smjestila Crvenu zvezdu u nešto povoljniju podgrupu. U koje od ova dva takmičenja će Crvena zvezda, zavisi od rezultata protiv Hapoel Berševe.

Spisak protivnika u plej-ofu Lige šampiona:

Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Spisak protivnika u plej-ofu Lige Evrope:

pobjednik meča Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Viktorija Plzenj (Češka)

pobjednik meča Linkoln (Gibraltar) - Omonija (Kipar)

pobjednik meča KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea (Rumunija)

Podsjetimo, danas će Srbija na UEFA žrijebovima imati još samo jednog predstavnika. U pitanju je FK Partizan koji nije imao sreće kod formiranja podgrupa za plej-of Konferencijske lige.

Važni datumi u kvalifikacijama

Vidi opis UEFA objavila dva spiska za Zvezdu: Žrijeb za Ligu šampiona prohodan, dobre vijesti i za Ligu Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

U rokovnicima na "Marakani" ovo su datumi koji su zaokruženi i najvažniji su za Crvenu zvezdu ovog ljeta:

16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija

17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija

7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija

20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija

21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija

3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona

4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija

18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa

27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:33 Dejan Stanković izjava posle Zvezda - Larn Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)