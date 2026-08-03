Danas se održavaju žrijebovi za Ligu šampiona i Ligu Evrope, a Crvena zvezda ima povoljne šanse. Pročitajte sve o potencijalnim protivnicima.
Crvena zvezda će danas učestovati na dva žrijeba UEFA takmičenja u Nionu, a nekoliko sati prije nego što njeno ime bude izvučeno - stigle su dobre vijesti za njene navijače.
Očekivano, UEFA nije pravila podgrupe za plej-of Lige šampiona, koji je na programu inače u 12 časova, dok je za 13 časova i plej-of Lige Evrope smjestila Crvenu zvezdu u nešto povoljniju podgrupu. U koje od ova dva takmičenja će Crvena zvezda, zavisi od rezultata protiv Hapoel Berševe.
Spisak protivnika u plej-ofu Lige šampiona:
- Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
- Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
- Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
- LASK (Austrija)
- Viking (Norveška)
Spisak protivnika u plej-ofu Lige Evrope:
- pobjednik meča Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
- Viktorija Plzenj (Češka)
- pobjednik meča Linkoln (Gibraltar) - Omonija (Kipar)
- pobjednik meča KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea (Rumunija)
Podsjetimo, danas će Srbija na UEFA žrijebovima imati još samo jednog predstavnika. U pitanju je FK Partizan koji nije imao sreće kod formiranja podgrupa za plej-of Konferencijske lige.
Važni datumi u kvalifikacijama
UEFA objavila dva spiska za Zvezdu: Žrijeb za Ligu šampiona prohodan, dobre vijesti i za Ligu Evrope
U rokovnicima na "Marakani" ovo su datumi koji su zaokruženi i najvažniji su za Crvenu zvezdu ovog ljeta:
- 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona
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(MONDO)