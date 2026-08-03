Američki borac Danijel Rodrigez vratio se u oktagon nakon osam mjeseci zatvora u Meksiku, a na UFC Beograd bio je lak plijen za Uroša Medića koji ga je pobijedio za pola minuta.

Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Glavna borba na UFC Beograd bio je okršaj između Uroša Medića i Danijela Rodrigeza, a publika u Srbiji mogla je da vidi samo nekoliko desetina sekundi tuče. Uroš Medić je priredio spektakl pred domaćim navijačima, a čini se da Amerikanac meksičkog porijekla nije baš dobro podnio "gostovanje" u Beogradu, iako je djelovalo da ga publika ne može poremetiti. Uostalom - njegova životna priča vrlo je čudna, a u bliskoj prošlosti imao je i daleko veće izazove od ovog.

Rodrigez je u profesionalnoj MMA karijeri morao da pravi pauzu, jer je završio iza rešetaka i tamo se zadržao čak osam mjeseci! Da stvari budu gore po njega, zatvorske dane nije provodio u SAD gdje su uslovi ipak malo bolji, već u Meksiku gdje se desio niz neprijatnih iskustava koja su ga ojačala i pripremila za povratak u oktagon.

Vidi opis Osam mjeseci robijao sa vođom kartela: Kad je izašao iz zatvora, prebio ga je Uroš Medić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

"Cijenim svoju karijeru više od izlaska iz zatvora, disciplinovaniji sam i spreman. Iskreno, ponekad sam razmišljao da više nikada neću dobiti priliku da se borim. Sanjao sam o momentima poput ovog dok sam sjedeo u zatvorskoj ćeliji", rekao je Danijel Rodrigez pred meč i tako potvrdio da su mu dani iza rešetaka donijeli korist. Sada će potpuno novu energiju pokušati da usmjeri ka uspjesima u profesionalnoj karijeri. Iako je najavljivao da će "pobijediti lokalnog momka", u Beogradu nije bio ni sjenka onog borca koji je bio prije zatvora.

Zašto je Danijel Rodrigez bio u zatvoru?

Iskusni MMA borac Danijel Rodrigez uhapšen je zbog prelaska meksičke granice sa marihuanom i na kraju je proveo osam mjeseci u zatvoru u Tihuani. Nije mu to prvi put - Danijel kaže da je "odrastao na robiji", jer je još kao dječak zbog sitnijih prekršaja imao problema sa zakonom. Boravak u Meksiku ipak je bio nešto drugo. Između ostalog, dijelio je ćeliju sa vođom kartela - i to mu je donijelo različite benefite tokom zatvorskih dana.

Vidi opis Osam mjeseci robijao sa vođom kartela: Kad je izašao iz zatvora, prebio ga je Uroš Medić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 27 1 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 2 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 3 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 4 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 5 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 6 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 7 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 8 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 9 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 10 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 11 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 12 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 13 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 14 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 15 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 16 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 17 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 18 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 19 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 20 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 21 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 22 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 23 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 24 / 27 AD Izvor: MONDO Br. slika: 27 25 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 26 / 27 Izvor: MONDO Br. slika: 27 27 / 27 AD

Rodrigeza su ujedale stenice dok je u početku dijelio sobu sa 20 momaka, ali se tada po zatvoru pročulo da je "D-Rod" poznata ličnost i UFC borac. Čuvar je ponudio da premjesti Rodrigeza u bolji smještaj u zatvoru za 7.000 dolara. Rodrigez se zatim sastao sa tipom koji je bio vođa bande i imao je poseban aranžman u zatvoru. Pored svih osnovnih pogodnosti, ćelija u kojoj je živio vođa kartela imala je televizor sa Plejstejšenom. Vođa bande je ponudio Rodrigezu da se preseli u njegovu ćeliju za 3.000 dolara, a UFC borac odmah je pristao.

Dok je dijelio ćeliju sa kriminalcem koji uživa određeni status iza rešetaka, šef kartela bi tražio od Rodrigeza da prošeta sa njim po dvorištu. Rodrigez je imao osjećaj da vođa želi da pokaže da obojica čuvaju leđa. Rodrigez je takođe vjerovao šefu kartela, što priznaje da je teško uraditi u zatvoru.

Kako je Rodrigezu bilo u zatvoru?

Danijel Rodrigez je iza rešetaka proveo osam mjeseci, a na slobodi je od aprila 2026. godine. Odmah nakon puštanja najavio je svoj povratak u oktagon i izrazio želju da se odmjeri sa Leonom Edvardsom, ali to nije moglo da se organizuje. Pošto je i Uroš Medić želio istog rivala, srpskom borcu palo je na pamet da prvo odmjeri snagu protiv bivšeg robijaša kojem je taj period promijenio pogled na život.

Izvor: dušan ninković/mondo

"Ispostavilo se da je taj tip šef kartela“, rekao je Rodrigez u podkastu "The Joe Rogan Experience" i dodao: "On je rekao 'Htio sam malo da ti pokažem okolinu, da znaš kako ovdje funkcionišemo.' Nekako mi je samo objasnio. I ovaj tip je sve sredio. Stižem tamo, televizori u ćelijama, ima Plejstejšn, ima sve pogodnosti koje možete da zamislite... On je rekao 'Ako želiš, možeš da dođeš ovdje i da se smjestiš kod nas. Ali će te koštati malo novca, 3.000 dolara.' Pogledao sam čuvara - ovaj čuvar je pokušavao da mi naplati 7.000 dolara... Ja sam rekao 'Da, hajde da to uradimo.' Dali su mi ovu novu Najk trenerku. Stižem tamo, a on kaže 'Samo budi moj cimer.' Na kraju sam stekao osjećaj da sam mu zaštita. Išli bismo u dvorište, a on bi rekao 'Prošetaj sa mnom.' Stekao sam utisak da sam mu cimer, da mu čuvam leđa, da on čuva leđa meni. Zaista sam mu vjerovao, to je jedna teška stvar za uraditi u zatvoru".

Šef kartela je služio kaznu zajedno sa cijelom svojom ekipom zbog lažnog predstavljanja kao vladini zvaničnici. Oni su pod lažnim identitetom ulazili u kuće za koje su znali da su povezane sa proizvodnjom i prodajom droge. Vođa kartela je takođe imao iskustva u boksu i pomagao je Rodrigezu da trenira tako što mu je sređivao bokserske rukavice i sparingovao sa njim.

Kakvu karijeru ima Rodrigez?

Danijel Rodrigez je rođen u Kaliforniji, ali ima meksičko porijeklo koje često ističe i na koje je ponosan. Njegove bokserske vještine tu su da predstave slavnu tradiciju meksičkog boksa, a to je jedan od aspekata na koji je najviše ponosan - iako se ne može reći da je on samo udarač, pošto voli da kombinuje stilove tokom meča.

Izvor: dušan ninković/mondo

Profesionalno je odradio dvije borbe u boksu, ali daleko veći utisak ostavio je u MMA svijetu. Tokom 25 borbi u karijeri zabilježio je 20 pobjeda i pet poraza. Devet puta je nokautirao protivnike, četiri puta ih natjerao na predaju, a sedam puta pobijedio je odlukom sudija. Sa druge strane, tri puta je izgubio odlukom sudija, a po jednom je doživio nokaut i predaju.

Posljednju borbu prije gostovanja u Beogradu odradio je u ljeto 2025. godine, kada je odlukom sudija nakon tri runde savladao Kevina Holanda. Prije toga je pobijeđivao Santijaga Ponzinibija i Aleksa Moronoa, ali čim bismo "zagrebali" malo duže od te tri pobjede naišli bismo i na neuspjehe. Između novembra 2022. godine i juna 2024. godine izgubio je tri uzastoopna meča u UFC.

U UFC je stigao davne 2020. godine i odmah na debiju odradio je spektakularan meč jer je tokom druge runde naterao na predaju Tima Minsa. Profesionalnu MMA karijeru gradi od 2015. godine, ali sada ima mnogo onih koji se pitaju dokle će ona trajati - u Beogradu je bio topovsko meso za srpskog predstavnika.

Bonus video:

Pogledajte 00:24 Medić i Rodrigez se gospodski pozdravili pred borbu Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)