Borac danas na žrijebu plej-ofa Konferencijske lige: Evo potencijalnih rivala ako izbaci Bjeloruse

Fudbaleri Borca u ponedjeljak od 14 časova saznaće ime potencijalnog rivala u plej-ofu za ulazak u glavnu fazu Konferencijske lige.

Izvor: FK Borac

Nakon što su izborili plasman u treće kolo kvalifikacija, Banjalučani se spremaju za dvomeč sa šampionom Bjelorusije, ekipom ML Vitebsk. Prvi okršaj Borca i ML Vitebska na programu je 6. avgusta u Banjaluci, dok se revanš igra sedam dana kasnije u Mađarskoj, bez prisustva publike.

Međutim, danas u sjedištu UEFA u Nionu biće izvučeni parovi posljednje runde prije ligaške faze.

Zahvaljujući dobrom klupskom koeficijentu na evropskoj sceni (13.125), pobednik između Banjalučana i Bjelorusa biće povlašten na današnjem žrijebu, a na listi potencijalnih rivala izabranika Vinka Marinovića nalaze se jedan pobjednik iz trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige, te četiri poražena tima iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Mogući rivali Borca u plej-ofu:

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pobjednik dvomeča: Flora (Estonija) - Inter Klub d'Eskaldes (Andora)

Poraženi iz dvomeča: Leh (Poljska) - KI Klaksvik (Farska Ostrva)

Poraženi iz dvomeča: Tun (Švajcarska) - Vikingur (Island)

Poraženi iz dvomeča: Larn (Sjeverna Irska) - Iberija 1999 (Gruzija)

Poraženi iz dvomeča: Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija (Albanija)

Pregled podgrupe pred žrijeb

Izvor: Goran Arbutina/ MONDO

NOSIOCI:

Pobjednik dvomeča Tre Fiori (San Marino) - Drita

Pobjednik dvomeča Borac (BiH) - ML Vitebsk (Bjelorusija)

Pobjednik dvomeča Riga (Letonija) - ETO Đer (Mađarska)

Poraženi iz dvomeča Linkoln Red Imps (Gibraltar) - Omonija (Kipar)

Poraženi iz dvomeča KuPS (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)

NENOSIOCI:

Pobjednik dvomeča Flora (Estonija) - Inter Klub d'Eskaldes (Andora)

Poraženi iz dvomeča Leh (Poljska) - KI Klaksvik (Farska Ostrva)

Poraženi iz dvomeča Tun (Švajcarska) - Vikingur (Island)

Poraženi iz dvomeča Larn (Sjeverna Irska) - Iberija 1999 (Gruzija)

Poraženi iz dvomeča Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija (Albanija)

Utakmice odlučujućeg, plej-of kola za ulazak u Konferencijsku ligu igraju se 20. i 27. avgusta.

(MONDO)