Borac danas na žrijebu plej-ofa Konferencijske lige: Evo potencijalnih rivala ako izbaci Bjeloruse

Fudbaleri Borca u ponedjeljak od 14 časova saznaće ime potencijalnog rivala u plej-ofu za ulazak u glavnu fazu Konferencijske lige.
Nakon što su izborili plasman u treće kolo kvalifikacija, Banjalučani se spremaju za dvomeč sa šampionom Bjelorusije, ekipom ML Vitebsk. Prvi okršaj Borca i ML Vitebska na programu je 6. avgusta u Banjaluci, dok se revanš igra sedam dana kasnije u Mađarskoj, bez prisustva publike.
Međutim, danas u sjedištu UEFA u Nionu biće izvučeni parovi posljednje runde prije ligaške faze.
Zahvaljujući dobrom klupskom koeficijentu na evropskoj sceni (13.125), pobednik između Banjalučana i Bjelorusa biće povlašten na današnjem žrijebu, a na listi potencijalnih rivala izabranika Vinka Marinovića nalaze se jedan pobjednik iz trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige, te četiri poražena tima iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Mogući rivali Borca u plej-ofu:Izvor: Slaven Petković - Mondo
Pobjednik dvomeča: Flora (Estonija) - Inter Klub d'Eskaldes (Andora)
Poraženi iz dvomeča: Leh (Poljska) - KI Klaksvik (Farska Ostrva)
Poraženi iz dvomeča: Tun (Švajcarska) - Vikingur (Island)
Poraženi iz dvomeča: Larn (Sjeverna Irska) - Iberija 1999 (Gruzija)
Poraženi iz dvomeča: Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija (Albanija)
Pregled podgrupe pred žrijebIzvor: Goran Arbutina/ MONDO
NOSIOCI:
Pobjednik dvomeča Tre Fiori (San Marino) - Drita
Pobjednik dvomeča Borac (BiH) - ML Vitebsk (Bjelorusija)
Pobjednik dvomeča Riga (Letonija) - ETO Đer (Mađarska)
Poraženi iz dvomeča Linkoln Red Imps (Gibraltar) - Omonija (Kipar)
Poraženi iz dvomeča KuPS (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)
NENOSIOCI:
Pobjednik dvomeča Flora (Estonija) - Inter Klub d'Eskaldes (Andora)
Poraženi iz dvomeča Leh (Poljska) - KI Klaksvik (Farska Ostrva)
Poraženi iz dvomeča Tun (Švajcarska) - Vikingur (Island)
Poraženi iz dvomeča Larn (Sjeverna Irska) - Iberija 1999 (Gruzija)
Poraženi iz dvomeča Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija (Albanija)
Utakmice odlučujućeg, plej-of kola za ulazak u Konferencijsku ligu igraju se 20. i 27. avgusta.
(MONDO)