UEFA saopštila - evo kad se sastaju Borac i Vitebsk! Poznate su i sudije - obojica su stari znanci crveno-plavih

Određeni su termini, ali i arbitri za dvomeč Borca i ML Vitebska.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbaleri Borca plasirali su se sinoć u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu nakon remija sa Petrokubom rezultatom 3:3.

Zahvaljujući ubjedljivom trijumfu pred svojim navijačima (3:0), crveno-plavi su zakazali dvomeč sa bjeloruskim ML Vitebskom, 6. i 13. avgusta, a Evropska fudbalska federacija već je odredila tačne satnice, ali i sudije za te duele.

Prva utakmica igraće se na banjalučkom Gradskom stadionu sa početkom u 20.30 časova, a za glavnog djelioca pravde delegiran je Holanđanin Džoi Koj. Revanš utakmica odigraće se, zbog učešća Bjelorusije u ratu Rusije i Ukrajine, na neutralnom terenu, u mađarskom Mezokevešdu, bez prisustva publike, sa početkom u 19.00 časova, a pravdu će tada dijeliti Englez Endrju Medli.

I jedan i drugi sudija stari su znanci Borca. Prvi je dijelio pravdu 27. jula 2023. godine, kada je banjalučki klub gostovao Austriji u Beču, u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, i pretrpio bolan poraz (1:0), primivši pogodak u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Sa druge strane, sa jednim od najpoznatijih audija na Ostrvu igrači Borca su se sreli prije 17 dana, u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Levskog u Sofiji (4:0).

Uspješniji tim iz ovog dvomeča steći će pravo nastupa u plej-ofu, koji se igra 20. i 27. avgusta. Ime protivnika biće poznato nakon žrijeba koji je zakazan za 3. avgust u 14.00 časova u Nionu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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