Novi problemi u bh. rukometu: Otkazan sastanak saveza iz Srpske i Federacije BiH, upitan početak Premijer lige BiH

Planirani sastanak između predstavnika Rukometnog saveza Republike Srpske i RS Federacije BiH (RS FBiH), koji je trebalo da se održi u petak na inicijativu Marinka Umičevića, otkazan je zbog nedolaska predstavnika RS FBiH.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

U petak je Rukometni savez Republike Srpske, koji je potpisao predsjednik Saveza Marinko Umičević poslao saoopštenje u kojem je istaknuto da je otkazan planirani sastanak sa kolegama iz Federacije BiH u Doboju.

Delegaciju RSRS trebalo je da čine Marinko Umičević (predsjednik RSRS), Vojislav Rađa (novoizabrani član UO RS BiH), Darko Savić (član UO RS BiH i predsjednik premijerligaškog kluba), Vladimir Branković (ovlašteni potpisnik RS BiH i član UO RS RS) i Andrej Obradović (pravni savjetnik i član UO RS RS).

Glavna tema trebalo je da bude zakazivanje Skupštine RS BiH kako bi se deblokirao rad Saveza i omogućio blagovremeni početak Premijer lige BiH.

RS RS je već završio proces izborne skupštine i izabrao svoje mehanizme i predstavnike za Skupštinu i UO RS BiH, dok RS FBiH to još uvijek nije uradio niti je poznato kada će taj proces završiti.

U saopštenju se navodi da su problemi uzrokovani neslaganjem između bošnjačkih i hrvatskih predstavnika unutar RS FBiH. Naglašava da u muškoj Premijer ligi BiH nastupa 12 klubova iz FBiH, a samo dva iz Republike Srpske, te da predstavnici RS FBiH moraju preuzeti odgovornost.

Zahtijeva se izbor novog UO RS BiH, uz napomenu da je prethodni rad tog tijela bio izuzetno loš i sveden na elektronske sjednice usljed narušenih odnosa.

Umičević naglašava da je RS RS uradio svoj dio posla i da je ovo posljednji put da on inicira ovakve sastanke, te da su dalji koraci na predstavnicima RS FBiH (posebno bošnjačkim predstavnicima).

Saopštenje RS RS-a prenosimo i u cijelosti:

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

"U proteklih pet godina Rukometni savez Republike Srpske je u više navrata nastojao da pomogne u prevazilaženju problema i obezbijedi normalno funkcionisanje Rukometnog saveza BiH. Zbog izrazito lošeg stanja u RS BiH, trenutno je doveden u pitanje i početak Premijer lige BiH.

S tim u vezi, na moju inicijativu, planiran je sastanak predstavnika Rukometnog saveza Republike Srpske i Rukometnog saveza Federacije BiH, koji je trebalo da bude održan 31.07.2026. godine u Doboju.

Delegaciju Rukometnog saveza Republike Srpske trebalo je da čine: Marinko Umičević, predsjednik RSRS, Vojislav Rađa, novoizabrani član UO RS BiH iz Republike Srpske, Darko Savić, član UO RS BiH i predsjednik jednog od klubova koji se takmiče u Premijer ligi BiH kao i Vladimir Branković, trenutno jedini ovlašteni potpisnik RS BiH i član UO RSRS, te Andrej Obradović, pravni savjetnik i član UO RSRS.

Glavna tema planiranog sastanka trebalo je da bude zakazivanje Skupštine RS BiH kako bi se deblokirao rad Saveza i stvorili uslovi da Premijer liga BiH počne na vrijeme. Prije održavanja Skupštine RS BiH neophodno je da se održe i izborne skupštine entitetskih saveza. Rukometni savez Republike Srpske je taj proces već završio i izabrao je mehanizme i delegate za Skupštinu RS BiH, kao i članove UO RS BiH iz Republike Srpske.

S druge strane, Rukometni savez Federacije BiH još uvijek nije održao izbornu skupštinu, nije izabrao delegate za Skupštinu RS BiH, niti je poznato kada će taj proces biti završen. Zbog svega navedenog, neshvatljiv je nedolazak predstavnika RS FBiH na planirani sastanak, koji je, upravo iz tog razloga, otkazan. Ne razumijem takvu neodgovornost, posebno imajući u vidu da problemi u rukometu BiH traju već godinama i da se najveći broj problema javlja unutar RS FBiH, zbog neslaganja između bošnjačkih i hrvatskih predstavnika.

I ove godine doveden je u pitanje početak Premijer lige BiH. Posebno je važno naglasiti da u muškoj konkurenciji Premijer lige BiH nastupa čak 12 klubova iz Federacije BiH, dok Republiku Srpsku predstavljaju samo dva kluba. Zbog toga smatramo da predstavnici RS FBiH moraju preuzeti odgovornost prije svega zbog svojih klubova, igrača i cjelokupnog rukometnog sporta.

Prije svega, neophodno je da se na Skupštini RS BiH, kada za to budu stvoreni uslovi, izabere novi Upravni odbor RS BiH. Prethodni saziv UO RS BiH dobio je, po svom radu, najlošiju moguću ocjenu. Situacija je u jednom trenutku bila dovedena do apsurda, tako da su sjednice Upravnog odbora održavane isključivo elektronskim putem, što najbolje govori o nivou narušenih odnosa i nepovjerenja unutar Saveza. Još jednom apelujem na kolege iz RS FBiH, prije svega na bošnjačke predstavnike, da preuzmu odgovornost i da što prije preduzmu neophodne korake kako bi se održala izborna skupština i omogućio normalan rad Rukometnog saveza BiH. Rukometni savez Republike Srpske je svoj dio posla uradio.

Sada je odgovornost na predstavnicima RS FBiH. Ovo je posljednji put da iniciram i sazivam ovakve sastanke. Dalji koraci su na onima koji do sada nisu pokazali spremnost da preuzmu odgovornost", navedno je u saopštenju RS RS, koje je potpisao predsjednik Marinko Umičević.

(MONDO)