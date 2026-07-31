"Zabio je glogov kolac u crnogorski fudbal": Traži se hitna smjena Dejana Savićevića

Udruženje Fudbalska Crna Gora oglasilo se saopštenjem u kojem jasno navodi da traži smjenu predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore Dejana Savićevića.

Izvor: MN PRESS

Crna Gora doživjela je veliko poniženje na fudbalskoj sceni. Poslije 10 mečeva u raznim UEFA takmičenjima, predstavnici ove države nisu uspjeli da ostvare nijednu pobjedu, niti bar remi. Nanizali su 10 poraza, pa je to samo kap koja je prelila čašu u istorijskoj sramoti crnogorskog fudbala. Među prvim krivcima istaklo se ime Dejana Savićevića, koji obavlja funkciju predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore, a čiju smjenu je zatražilo Udruženje Fudbalska Crna Gora.

"Čestitke predsjedniku FSCG i onima oko njega, kao i političkoj eliti u Crnoj Gori. Uspjeli ste da konačno zabijete glogov kolac u kovčeg zvani crnogorski fudbal. Godinama smo upozoravali, molili i tražili da se nešto promijeni, ali ste ostali nijemi kao da se ništa ne dešava. Nismo tražili ništa za sebe, već samo da se uradi nešto dobro za crnogorski fudbal, nešto što državu ne bi koštalo ništa. Ujmesto toga, slali ste svoje ljude u Savez i dodvoravali se grobaru fudbala", poručuju iz tog udruženja.

"Zašto ćute institucije sistema? Zašto se ne reaguje na desetine nepravilnosti, na odluke Upravnog suda, Vrhovnog suda i inspekcijskih organa? Sve je bilo jasno i vidljivo, ali naš vapaj niko nije želio da čuje. Ko će više da gleda ovu bruku od lige?Ko će motivisati djecu da treniraju fudbal? Ko će iz ovakve lige napraviti iskorak ka inostranstvu? Kome je interes da ulaže i reklamira se u ovakvom sistemu? Vjerujemo da možemo pomoći da se izađe iz ove tragedije, da se organizuju rasprave, pronađu rješenja i krene od nule. Međutim, prije svega mora biti uklonjeno trulo tkivo iz fudbala u vidu predsjednika Saveza i ljudi oko njega", navodi se u saopštenju.

Među ključnim problemima navode se sumnje u regularnost takmičenja i ne samo to, već i nedostatak VAR tehnologije, loša infrastruktura i nejednaka primjena pravila.

"Kada je skoro svaka sezona pod sumnjom, kada nema VAR sistema, kada nema infrastrukture, kada pravila nisu ista za sve, kada se veliča neznanje, kada se toleriše namještanje utakmica, kada se ne dozvoljava drugačije mišljenje, kada su generacije velikih fudbalskih majstora udaljene iz sistema i kada se trenerske licence dijele po volji jednog čovjeka, rezultat nije mogao biti drugačiji. Tražimo da se pokrene cjelokupno javno mnjenje, sportski novinari, fudbalski radnici i političari, kako bi se sprovele korjenite promjene u crnogorskom fudbalu, po uzoru na Italiju, i da se sve gradi iz početka", zaključuje se u saopštenju Fudbalske Crne Gore.

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