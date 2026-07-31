logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizanova stara želja ponovo dostupna: Bruks napustio ASVEL, čeka se odluka

Partizanova stara želja ponovo dostupna: Bruks napustio ASVEL, čeka se odluka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Armoni Bruks je bio jedno od najzvučnijih pojačanja ASVEL-a, ali je istog ljeta postao i slobodan igrač

Armoni Bruks napustio ASVEL Izvor: MN PRESS

ASVEL je najprije doveo nekoliko zvučnih imena Evrolige, a sad je riješio da iste te igrače pusti "na slobodu". Takva sudbina je zadesila Silvana Fransiska, a sada i Armonija Bruksa. Finansijski problemi kluba iz Vilerbana očigledno su preveliki, pa bi sada u trku mogao da se uključi Partizan - tamo gdje je stao.

Armoni Bruks je imao sjajnu sezonu prošle sezone, kad je u dresu Armanija bilježio 13,1 poen po meču, 3,5 skoka i 1,4 podijeljene lopte. Zbog toga je postao želja mnogih timova. Iako je najprije želio da ostane u Milanu, riješio je da promijeni sredinu. Želja Partizana je postojala, ali je Amerikanac na kraju izabrao da karijeru nastavi u Francuskoj. Međutim, sada će morati da pronađe novi tim.

Ostaje pitanje da li će se crno-bijeli aktivirati na ovom planu. Trenutno nema inicijative iz Humske, ali drugi evroligaši ne gube vrijeme. Kako iz Španije javljaju, za Bruksa je zainteresovan Real Madrid. Ovaj tim pregovara sa Lonijem Vokerom, ali u slučaju da transfer ne bude realizovan, Bruks je idealna zamjena. Ranije se govorilo i da španski velikan želi Lestera Kinjonesa, a sada je i Bruks na listi želja.

ASVEL je u očiglednom problemu. Umjesto obećanih 59 miliona evra, klub iz Vilerbana na kraju raspolaže sa tek 24, što znači da ne može da plati svoje najbolje igrače. Preplatio je neke od njih ovog ljeta kako bi došli u ASVEL, a ne izabrali neku drugu destinaciju, što je imalo ozbiljne posljedice na tržište u Evroligi. Skočile su plate i drugim igračima, klubovi su birali druga pojačanja umjesto onih koje je ASVEL uspio da dovede prodajući "šarenu lažu", tako da je sada veliki broj onih koji su ostali u međuprostoru - i koji sada traže način da promijene sredinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Armoni Bruks Asvel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC