Partizanova stara želja ponovo dostupna: Bruks napustio ASVEL, čeka se odluka

Armoni Bruks je bio jedno od najzvučnijih pojačanja ASVEL-a, ali je istog ljeta postao i slobodan igrač

Izvor: MN PRESS

ASVEL je najprije doveo nekoliko zvučnih imena Evrolige, a sad je riješio da iste te igrače pusti "na slobodu". Takva sudbina je zadesila Silvana Fransiska, a sada i Armonija Bruksa. Finansijski problemi kluba iz Vilerbana očigledno su preveliki, pa bi sada u trku mogao da se uključi Partizan - tamo gdje je stao.

Armoni Bruks je imao sjajnu sezonu prošle sezone, kad je u dresu Armanija bilježio 13,1 poen po meču, 3,5 skoka i 1,4 podijeljene lopte. Zbog toga je postao želja mnogih timova. Iako je najprije želio da ostane u Milanu, riješio je da promijeni sredinu. Želja Partizana je postojala, ali je Amerikanac na kraju izabrao da karijeru nastavi u Francuskoj. Međutim, sada će morati da pronađe novi tim.

Ostaje pitanje da li će se crno-bijeli aktivirati na ovom planu. Trenutno nema inicijative iz Humske, ali drugi evroligaši ne gube vrijeme. Kako iz Španije javljaju, za Bruksa je zainteresovan Real Madrid. Ovaj tim pregovara sa Lonijem Vokerom, ali u slučaju da transfer ne bude realizovan, Bruks je idealna zamjena. Ranije se govorilo i da španski velikan želi Lestera Kinjonesa, a sada je i Bruks na listi želja.

ASVEL je u očiglednom problemu. Umjesto obećanih 59 miliona evra, klub iz Vilerbana na kraju raspolaže sa tek 24, što znači da ne može da plati svoje najbolje igrače. Preplatio je neke od njih ovog ljeta kako bi došli u ASVEL, a ne izabrali neku drugu destinaciju, što je imalo ozbiljne posljedice na tržište u Evroligi. Skočile su plate i drugim igračima, klubovi su birali druga pojačanja umjesto onih koje je ASVEL uspio da dovede prodajući "šarenu lažu", tako da je sada veliki broj onih koji su ostali u međuprostoru - i koji sada traže način da promijene sredinu.