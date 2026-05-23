Partizan ne odustaje od najvećeg pojačanja

KK Partizan počeo je novu rundu pregovora sa Armonijem Bruksom poslije ponude Asvela.

Situacija oko već viđenog pojačanja KK Partizan se zakomplikovala. Crno-bijeli su imali usmeni dogovor sa američkim bekom Armonijem Bruksom, ali se pojavila neočekivana ponuda koja je sve stopirala. Asvel se uključio u trku za najkorisnijeg igrača italijanskog prvenstva i tako pokvario planove kluba iz Humske.

Francuski tim je riješen da od naredne sezone bude konkurentiji u Evroligi i svoje planove je predočio Bruksu. Navodno mu je Partizan obećao četiri miliona za dve godine, a Toni Parker je "pojačao" ponudu.

Ipak, kako javlja "Mozzartsport" to ne znači da će rukovodstvo srpskog tima odustati od najtraženijeg igrača Milana. Sportski sektor Partizana je ponovo obavio novu rundu razgovora sa agentom Bruksa i još uvijek ništa nije gotovo. Kako se navodi, konačna odluka će biti donesena do ponedjeljka.

Bruks je ove sezone proglašen za MVP-ja italijanskog prvenstva sa prosjekom od 16 poena, 4,2 skoka i prosječnim indeksom od 14,4. Američki bek je u Evroligi bilježio 13,1 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici.

U Humskoj vide kao savršenog partnera Karliku Džounsu i nude mu dvogodišnji ugovor sa preko dva miliona evra po sezoni.

Bruks je završio koledž u Hjustonu, nije draftovan, pa je kroz filijalu Roketsa uspio da se probije do NBA. U najjačoj košarkaškoj ligi je igrao za Toronto, Bruklin i njihove razvojne timove, da bi 2024. stigao u Evropu.

