logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ne odustaje od najvećeg pojačanja

Partizan ne odustaje od najvećeg pojačanja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

KK Partizan počeo je novu rundu pregovora sa Armonijem Bruksom poslije ponude Asvela.

Partizan ne odustaje od dovođenja Armonija Bruksa Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Situacija oko već viđenog pojačanja KK Partizan se zakomplikovala. Crno-bijeli su imali usmeni dogovor sa američkim bekom Armonijem Bruksom, ali se pojavila neočekivana ponuda koja je sve stopirala. Asvel se uključio u trku za najkorisnijeg igrača italijanskog prvenstva i tako pokvario planove kluba iz Humske.

Francuski tim je riješen da od naredne sezone bude konkurentiji u Evroligi i svoje planove je predočio Bruksu. Navodno mu je Partizan obećao četiri miliona za dve godine, a Toni Parker je "pojačao" ponudu.

Ipak, kako javlja "Mozzartsport" to ne znači da će rukovodstvo srpskog tima odustati od najtraženijeg igrača Milana. Sportski sektor Partizana je ponovo obavio novu rundu razgovora sa agentom Bruksa i još uvijek ništa nije gotovo. Kako se navodi, konačna odluka će biti donesena do ponedjeljka.

Bruks je ove sezone proglašen za MVP-ja italijanskog prvenstva sa prosjekom od 16 poena, 4,2 skoka i prosječnim indeksom od 14,4. Američki bek je u Evroligi bilježio 13,1 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici.

U Humskoj vide kao savršenog partnera Karliku Džounsu i nude mu dvogodišnji ugovor sa preko dva miliona evra po sezoni.

Bruks je završio koledž u Hjustonu, nije draftovan, pa je kroz filijalu Roketsa uspio da se probije do NBA. U najjačoj košarkaškoj ligi je igrao za Toronto, Bruklin i njihove razvojne timove, da bi 2024. stigao u Evropu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Armoni Bruks košarka Evroliga Asvel KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC