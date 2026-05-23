Neprijatna situacija na Đokovićevoj konferenciji: Novak dva puta pogledao novinara, pa je morao da reaguje

Novak Đoković imao je i jednu ne baš prijatnu situaciju na konferenciji za medije kada je jednom novinaru glasno zvonio telefon usred njegovog odgovora.

Novak Đoković proslavio je 39. rođendan na Rolan Garosu. Imao je i radne obaveze pošto je morao da se pojavi na konferenciji za medije pred početak turnira. Tamo se dogodila i jedna neprijatna situacija. Iako je medijima naglašeno "milion puta", iako postoje znakovi da se utiša zvono u sali za konferencije, jedan novinar zaboravio je da ugasi ton.

Upravo je taj detalj doveo do jedne neprijatne situacije na konferenciji. Drugi novinar se javio i postavio Novaku pitanje u vezi bojkota tenisera i teniserki koji su rekli da će davati izjave najviše 15 minuta. Pitao ga je da li je dio tog bojkota i da li je i ta konferencija vremenski ograničena.

"Ne, nisam dio toga. Ne mogu da komentarišem nešto čega nisam dio. U smislu...u...u", pokušao je Đoković da ostane smiren, dva puta je pogledao ka novinaru kom je zazvonio telefon, ali nikako nije uspijevao da ga utiša. Vidjelo se da to ometa konferenciju Srbina.

☎️ El momentazo de Djokovic en rueda de prensa.#RolandGarrospic.twitter.com/rOEk7Cf7k6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES)May 22, 2026

Tek poslije toga je reagovao i pokušao ipak da smiri situaciju i da okrene sve na šalu.

"Ako hoćete mogu ja da se javim. Vjerovatno neko zove zbog mog rođendana", nasmijao je Đoković i predstavnike medija.

Šta je Đoković rekao o bojkotu?

Kada je konačno novinar uspio da ugasi ton i da prekine poziv Novak je pričao o bojkotu tenisera i teniserki koji su riješili da ne daju veliki broj intervjua i da konferencije traju maksimum 15 minuta.

"Nisam dio toga. Ne mogu da komentarišem, zaista. Mogu da se zauzimam za prava igrača kao i do sada, a ne samo za najbolje igrače, već i za one nižeg ranga. Ne donosim odluke, ne učestvujem, samo radim kao i do sada. Treba da učimo od golfera i da budemo ujedinjeni. Sada je vrijeme za to", poručio je Đoković.

