Počinje borba za bh. titulu: Večeras prvi mečevi polufinala plej-ofa!

U konkurenciji su ostala četiri tima.

Izvor: Promo/KS BiH

Prvim utakmicama polufinala, ove subote će početi plej-of za košarkaškog šampiona BiH. U doigravanju će se igrati dva meča, a kao presudan parametar uzima se koš-razlika.

U borbi za trofej ostala su četiri tima – učesnici ABA 1 lige Igokea m:tel i Bosna, koji su se u prvenstvo uključili upravo od plej-ofa, i Sloboda i Široki, koji su se nakon borbi u ABA 2 ligi takmičili u Ligi 4 BiH, u kojoj su zauzeli prva dva mjesta.

Prvi polufinalni mečevi igraće se na terenu timova iz nižeg ranga, pa će tako Sloboda dočekati Bosnu od 18.00 časova, dok će se sat kasnije na terenu pojaviti košarkaši Širokog i Igokee m:tel.

Revanši u Sarajevu i Laktašima igra se u ponedjeljak u istim terminima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

