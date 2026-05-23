logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ljudi su šokirani zbog Jama Madara": Bivši igrač Partizana ide na koledž, a ima 26 godina

"Ljudi su šokirani zbog Jama Madara": Bivši igrač Partizana ide na koledž, a ima 26 godina

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Miodrag Miško Ražnatović razjasnio je situaciju oko Jama Madara koji će karijeru nastaviti u Americi.

Miško Ražnatović o odlasku Jama Madara na koledž Izvor: MN PRESS

Izraelski košarkaš Jam Madar će sa 26 godina igrati koledž košarku na LSU. Kako je to moguće, objasnio je njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović. Nekadašnji košarkaš Partizana se nije naigrao ove sezone u Hapoelu pored Vase Micića, pa će pokušati da pronađe svoje mjesto pod suncem u Americi.

Većina košarkaša koji igraju na koledžu imaju do 24 godine, ali to nije striktno pravilo. Takođe, posljednjih godina vidimo da u NCAA odlaze igrači koji su već igrali na ozbiljnom seniorskom nivou u Evropi, tako da je sve podložno promjenama... 

"Postoje kontakti. Ljudi su šokirani činjenicom da igrač koji ima toliko godina može da dođe na koledž. Međutim, to su sve laička tumačenja bez zapravo poznanja pravila. Naime, da bi igrači došli na koledž, moraju da imaju određeni razmak između završene srednje škole i te godine. Kod njega je taj razmak preveliki, tu nema nikakve dileme. Međutim, igrači iz Izraela koji provedu određeno vreme u vojsci, a to vrijeme može biti čak do tri godine, te godine im se ne računaju. Isto tako, neka kovid godina i još postoje neki načini i neka pravila po kojima se godine računaju. I onda se u njegovom slučaju dođe u tu situaciju da postoji mogućnost da ima pravo da igra na koledžu", rekao je Ražnatović u intervjuu za "Mozzartsport" i dodao:

"Da je sad taj Jam Madar sa istom situacijom i potpuno sa svim papirima iz Srbije, bilo bi nemoguće jer je završio srednju školu jako davno. Međutim, to je dosta komplikovano i da ne ulazimo sada u te detalje. Ljudi zaključuju samo matematički kako igrač koji je rođen 2000. godine sad može na koledž, a taj detalj uopšte nije relevantan."

Sve više srpskih igrača odlazi u Ameriku, zašto je to tako? 

"Da, da, to se definitivno promijenilo. Prvo zato što su se oni znatno više okrenuli evropskoj košarci i navikli na evropske igrače, pa naši momci tamo imaju bolji status mnogo nego ranije. Što je i logično, jer ih je ranije bilo pet, a sad ih ima sto pedeset. Drugačije je to. U Evropi ne dobijaju prevelike šanse u tim godinama i onda kombinacija nekog boljeg tretmana i nestvarno velikih ugovora je, naravno, vrlo jasan putokaz da se ide tamo."

Jedan od motiva je svakako veliki novac koji se nudi mladim igračima u odnosu na Evropu.

"Ja mislim da je to model koji se neće mijenjati. Oni će vjerovatno uvesti neki red, da se preciznije zna ko može, ko ne može i pod kojim uslovima, a što se tiče novčanih iznosa, ja mislim da se to neće mijenjati. Taj novac je uvijek bio tu jer oni prave veliki profit. Kad su utakmice, tamo bude po dvadeset hiljada ljudi, svako igra kod kuće, imaju mnogo izvora finansiranja. Jednostavno, prije ovoga nisu imali zakonsku mogućnost da taj novac daju igračima. Davali su ogromne ugovore trenerima, trošili su na neka pusta putovanja i tako dalje. Ali sada po prvi put mogu da taj novac, odnosno dio tog novca, investiraju u igrače. Oni su krenuli to da rade i svima se dopalo."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miško Ražnatović košarka NCAA Jam Madar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC