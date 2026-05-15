"Nismo pregovarali ni sa Bajernom, ni Barselonom": Miško Ražnatović morao hitno da se oglasi

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Srpski košarkaški menadžer Miško Ražnatović demantovao je navode medija oko potencijalnog transfera njegovog klijenta.

Miško Ražnatović Ibon Navaro ne pregovara sa Barselonom

Poznati srpski menadžer Miodrag Miško Ražnatović morao je da se oglasi zbog informacija koje kruže o njegovim klijentima, prije svih, treneru Unikahe, Ibonu Navaru. Prvo se španski stručnjak spominjao kao potencijalni nasljednik Svetislava Pešića u Bajernu, da bi ga sada "selili" u Barselonu umjesto Ćavija Paskvala.

Ražnatović je u posljednje vrijeme odustao od prakse da na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama demantuje glasine. Ipak, ovog puta je morao da se oglasi.

"Veoma je teško i iscrpljujuće pratiti neistine koje brojni mediji objavljuju o mojim klijentima, pa sam čak odustao i od objavljivanja demantija. Ipak, ponekad je to neophodno, posebno u slučajevima kada su tvrdnje sto odsto netačne i nanose veliku štetu mojim klijentima, dok istovremeno narušavaju njihov odnos sa klubom", napisao je Ražnatović i dodao:

"Ukratko, ni ja ni Ibon Navarro nismo razmijenili ni jednu jedinu riječ sa Barselonom, kao što to ranije nismo učinili ni sa Bajern Minhenom, iako je isti portal to objavio", napisao je Ražnatović.

Barselona se zvanično oglasila

Barselona je ove sezone ostala bez plej-ofa Evrolige nakon što je eliminisana u plej-inu od Monaka. Odmah su krenule glasine o potencijalnoj smjeni Ćavija Paskvala, što je katalonski gigant tokom dana demantovao.

"Barselona mora da pojasni situaciju nakon nedavnih izvještaja objavljenih u nekim medijima. Razmatramo samo Ćavija Paskala kao vođu novog projekata na kojem zajednički radimo. Kao što je generalni direktor Huan Karlos Navaro već izjavio 10. aprila u Monaku: 'Ne vidim budućnost bez Ćavija Paskvala'. Klub takođe kategorično i čvrsto negira da se sastao sa bilo kojim drugim trenerom u vezi sa neposrednom budućnošću", stoji u zvaničnom saopštenju Barselone.

