Rukometaš Izviđača otišao da igra Ligu šampiona, klub potvrdio njegov odlazak!

Dosadašnji igrač Izviđača karijeru će nastaviti u makedonskom Pelisteru.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Edvin Dželilović napustio je redove bh. šampiona, Zrinjskog i karijeru nastavlja u Makedoniji.

Popularni Džela potpisao je trogodišnji ugovor sa makedonskim Eurofarm Pelisterom,a odlaskom u ovaj klub imaće priliku da igra i EHF Ligu šampiona.

„Još jednom potvrđujemo kako je RK Izviđač Agram klub koji mnogim rukometašima predstavlja važnu odskočnu dasku u njihovom sportskom razvoju.

Jedan od njih je i naš Edvin Dželilović – popularni Džela. Edvin je potpisao trogodišnji ugovor s RK Eurofarm Pelister, klubom iz makedonskog grada rukometa – Bitole.

RK Eurofarm Pelister aktualni je prvak Sjeverne Makedonije te sudionik EHF Champions League.

Hvala našem Dželi na svemu što je dao za klub.

Želimo mu puno sreće, zdravlja i uspjeha u daljnjoj životnoj i sportskoj karijeri“, stoji u objavi Izviđača.