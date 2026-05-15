Napadač od 115 miliona vodi Obalu Slonovače na Svjetsko prvenstvo: Kažu da je novi Salah, bolji i od Drogbe

Obala Slonovače ima 19-godišnjeg Jana Diomande za koga se nadaju da će biti igrač i lider bolji i od Didijea Drogbe. On će ih predvoditi na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Redom izlaze spiskovi reprezentacija za nastup na Svetskom prvenstvu 2026. godine, a sada je poslije Belgije svoj spisak objavila selekcija Obale Slonovače.

Nekoliko je jako poznatih imena na njemu, aali sigurno da će lider ovog tima biti Jan Diomande. Krilni fudbaler za koga je Liverpul spreman da plati 115.000.000 evra kako bi zamijenio Mohameda Salaha je najveća uzdanica selektora Emersea Fajea, nekada veziste nacionalnog tima.

Diomande ima samo 19 godina, igra kao krilni napadač i nakon što je ponikao u Leganesu sada je član Lajpciga. Poslije samo po jednog meča u U17 i U23 selekciji debitovao je na Afričkom kupu nacija i do sada je dao tri gola za reprezentaciju - Sejšelima, Keniji i Burkini Faso. Njegov het-trik u Bundesligi protiv Ajntrahta je ušao u istoriju pošto od 1965. godine mlađi igrač nije dao het-trik u Bundesligi.

Ovo je spisak Obale Slonovače

Golmani: Jahija Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont

Odbrana: Amanuel Abadu, Klemen Akpa, Usman Diomande, Gela Due, Gislan Konan, Odilon Kosunu, Evan Ndika, Vilfed Singo

Vezisti: Seko Fofana, Parfe Gulagon, Krist Inao Ulai, Fren Kesi, Ibrahim Sangare, Žan Mišek Seri

Napad: Simon Adingra, Ange-Joan Boni, Amad Dijalo, Umar Dijakite, Jan Diomande, Evan Gesan, Nikolas Pepe, Bazumana Ture i Elije Vahi

Izmene: Ira Tape, Kristofer Operi, Malik Jakuie, Marsijal Godo, Sebastijan Ale

Sa kim, kada igraju?

Obala Slonovače je u grupi E sa Njemačkom kao prvim favoritom, ali i Kurasaom i Ekvadorom, pa se nadaju da mogu da prođu dalje. Prvi meč sa Ekvadorom igraju 14. juna, zatim sa Njemačkom igraju 20. a sa Kurasaom 25.

Kako igraju?

Jahija Fofana i Alban Lafont se bore za mjesto na golu, mada Lafont djeluje kao prva opcija. U odbrani je mnogo poznatih lica. Recimo tu je brat Dezirea Duea Gela, a veliko je iznenađenje što iskusnog štopera Noringem Foresta Vilija Bolija nema na spisku. Očekuje se da Gislan Konan uz Kosunua i Singa kao i đtopera Rome Ndiku bude prva opcija.

U vezi su kapiten Kesi, Seri i Sangare vrlo sigurne opcije, a naprijed osim Jana Diomandea tu je baš mnogo kvalitetnih opcija. Nikolas Pepe se preporodio u Viljarealu, Adingra je u Monaku bitan igrač, Dijakite blista u Belgiji, a Amad Dijalo ima minutažu u Manćester junajtedu.