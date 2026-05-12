Vojvodina pozvala navijače Borca na finale Kupa Srbije: Banjalučani iz našeg bratskog kluba, napunite stadion!

Predsjednik Fudbalskog kluba Vojvodina Dragoljub Zbiljić pozvao je pristalice Borca iz Banjaluke da dođu na stadion "Lagator" u Loznici i pomognu "lalama" protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije, koje se igra u srijedu od 20 časova.

Zvezda ili Voša u srijedu igraju finale Kupa Srbije u Loznici (20.00)

Prvi čovjek novosadskog kluba Dragoljub Zbiljić je tim povodom pozvao Lozničane, ali i Banjalučane, da dođu i podrže izabranike Miroslava Tanjge, s obzirom da su Borac iz Banjaluke i Vojvodina bratski klubovi.

"Koristim priliku da pozovem Lozničane, ali i navijače našeg bratskog kluba Borca iz Banjaluke da nam se pridruže. Mnogo našeg naroda je preko Drine. Izvolite, dođite da napunimo stadion. Znam da mnogi navijaju za Vojvodinu. Očekujem zaista pola-pola na tribinama. Ko bude hladnije glave i bolje uđe u meč, podići će trofej. A ja sam negdje i uvjeren da smo to mi", rekao je Zbiljić, a prenio sajt kluba sa "Karađorđa".

Podsjetimo, Zvezda je prethodne dvije sezone osvajala Kup Srbije pobjedama nad Novosađanima, ali su "lale" ove sezone dva puta savladali Beograđane u Superligi.

Crveno-bijeli sa stadiona "Rajko Mitić" su u istoriji kluba 29 puta podizali pehar osvajača Kupa Jugoslavije, SCG i Srbije, dok je Voša dva puta bila pobjednik Kupa Srbije. Biće to dakle 30. trofej u Kupu za Zvezdu ili treći za Vojvodinu.

