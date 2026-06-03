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Vranešević zvanično otišao iz Radnika

Vranešević zvanično otišao iz Radnika

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Klub iz Bijeljine potvrdio odlazak dosadašnjeg trenera.

Duško Vranešević Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Duško Vranešević i zvanično je otišao iz Radnika nakon isteka ugovora sa klubom iz Bijeljine.

To je potvrđeno današnjim saopštenjem Semberaca.

"Fudbalski klub Radnik obavještava javnost da je, nakon isteka ugovora, došlo do prestanka saradnje sa dosadašnjim šefom stručnog štaba, gospodinom Duškom Vraneševićem.

Vranešević je kormilo našeg kluba preuzeo u veoma delikatnom trenutku, a na klupi Radnika debitovao je 2. aprila 2025. godine u utakmici protiv Širokog Brijega. Uprkos velikim izazovima, uspio je da sa ekipom izbori opstanak u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u sezoni u kojoj su elitni rang napuštala čak četiri kluba.

Isti uspjeh ponovio je i u sezoni koja je iza nas, obezbijedivši opstanak Radnika u konkurenciji deset najboljih klubova u Bosni i Hercegovini.

Pored toga, u protekloj sezoni ostvareni su i značajni rezultati u kup takmičenjima. Radnik je stigao do polufinala Кupa Bosne i Hercegovine, kao i do finala Кupa Republike Srpske.

Fudbalski klub Radnik zahvaljuje se Dušku Vraneševiću na profesionalnom odnosu, predanom radu, doprinosu razvoju kluba i ostvarenim rezultatima.

Želimo mu mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku trenerske karijere i svim budućim izazovima", saopšteno je iz Radnika.

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Tagovi

FK Radnik Bijeljina Duško Vranešević Premijer liga BiH

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