logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivša vjerenica traži 50 miliona dolara od Luke Dončića

Bivša vjerenica traži 50 miliona dolara od Luke Dončića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novi obrt u vezi parnice između Luke Dončića i Anamarije Goltes, bivša verenica navodno traži sada 50 miliona dolara od njega.

anamarija goltes trazi 50 miliona dolara od luke doncica Izvor: Instagram/anamariagoltes, Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Novi veleobrt u vezi parnice između Luke Dončića i njegove bivše vjerenice Anamarije Goltes. Iako je donijela odluku da povuče tužbu sa suda u Los Anđelesu, istina je nešto drugačija. Tako tvrdi američki "TMZ".

"Anamarija je prebacila tužbu iz Amerike u Sloveniju. Izvori su nam otkrili da je podnijela zahtjev u Sloveniji i traži 50 miliona dolara. Od toga 40 za nju i pretpostavlja se da 10 traži za njihove dvije ćerke", navodi se u tekstu "TMZ-a".

I to nije sve, ima i još jedan zahtjev pred sudom u sloveniji, tako bar tvrde iz Amerike.

"Želi da oduzme i određena prava Dončiću koja su dogovorena, a tiču se broja posjeta djeci. Luka trenutno ima pravo da ih posjeti dva puta nedjeljno, ona želi da se to smanji na jednu posjetu nedjeljno", stoji u tekstu.

Šta je Anamarija rekla u sudu u Los Anđelesu?

Isti medij je otkrio i detalje sa suda u Los Anđelesu gdje je Anamarija povukla tužbu.

"Povlačim svoju peticiju za alimentaciju sa jasnom namjerom da riješimo ovo na prijateljski način i zajedničkim dogovorom, što je u najboljem interesu naše djece", stoji u dokumentu.

Luka angažovao "kraljicu razvoda"

Luka i Anamarija imaju dvije ćerke - Gabrijelu (rođena u novembru 2023. godine) i Oliviju (rođena u decembru 2025. godine). Međutim, stvari rješavaju na sudu...

Dočić je za ovaj sudski postupak angažovao Loru Vaser, jednu od najpoznatijih advokatica kada su u pitanju brakorazvodne parnice. Nju zovu "kraljicom razvoda" i zastupala je mnoge poznate ličnosti. Vodila je slučajeve Anđeline Džoli, Bena Afleka, Toma Kruza, Nikol Kidman i mnogih drugih. Sa druge strane Anamarija je angažovala stručnjaka za porodično pravo Evana Ickovica koji je takođe veoma cijenjen advokat u svojoj oblasti.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC