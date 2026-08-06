Bivša vjerenica traži 50 miliona dolara od Luke Dončića

Novi obrt u vezi parnice između Luke Dončića i Anamarije Goltes, bivša verenica navodno traži sada 50 miliona dolara od njega.

Izvor: Instagram/anamariagoltes, Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Novi veleobrt u vezi parnice između Luke Dončića i njegove bivše vjerenice Anamarije Goltes. Iako je donijela odluku da povuče tužbu sa suda u Los Anđelesu, istina je nešto drugačija. Tako tvrdi američki "TMZ".

"Anamarija je prebacila tužbu iz Amerike u Sloveniju. Izvori su nam otkrili da je podnijela zahtjev u Sloveniji i traži 50 miliona dolara. Od toga 40 za nju i pretpostavlja se da 10 traži za njihove dvije ćerke", navodi se u tekstu "TMZ-a".

I to nije sve, ima i još jedan zahtjev pred sudom u sloveniji, tako bar tvrde iz Amerike.

"Želi da oduzme i određena prava Dončiću koja su dogovorena, a tiču se broja posjeta djeci. Luka trenutno ima pravo da ih posjeti dva puta nedjeljno, ona želi da se to smanji na jednu posjetu nedjeljno", stoji u tekstu.

Šta je Anamarija rekla u sudu u Los Anđelesu?

Isti medij je otkrio i detalje sa suda u Los Anđelesu gdje je Anamarija povukla tužbu.

"Povlačim svoju peticiju za alimentaciju sa jasnom namjerom da riješimo ovo na prijateljski način i zajedničkim dogovorom, što je u najboljem interesu naše djece", stoji u dokumentu.

Luka angažovao "kraljicu razvoda"

Luka i Anamarija imaju dvije ćerke - Gabrijelu (rođena u novembru 2023. godine) i Oliviju (rođena u decembru 2025. godine). Međutim, stvari rješavaju na sudu...

Dočić je za ovaj sudski postupak angažovao Loru Vaser, jednu od najpoznatijih advokatica kada su u pitanju brakorazvodne parnice. Nju zovu "kraljicom razvoda" i zastupala je mnoge poznate ličnosti. Vodila je slučajeve Anđeline Džoli, Bena Afleka, Toma Kruza, Nikol Kidman i mnogih drugih. Sa druge strane Anamarija je angažovala stručnjaka za porodično pravo Evana Ickovica koji je takođe veoma cijenjen advokat u svojoj oblasti.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)