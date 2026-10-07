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Novi bolan poraz Partizana u Ligi šampiona: Vesprem pokazao zašto je najbolji na svijetu

Novi bolan poraz Partizana u Ligi šampiona: Vesprem pokazao zašto je najbolji na svijetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Rukometaši Partizana i dalje bez bodova u Ligi šampiona.

Partizan izgubio od Vesprema u Ligi šampiona Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana ubjedljivo su poraženi od mađarskog velikana Vesprema 37:26, u trećem kolu Lige šampiona. Za crno-bijele je ovo treći poraz u elitnom takmičenju, nakon neuspjeha protiv Porta i Fihse Berlina.

Crno-bijeli su dobro startovali na domaćem terenu, gdje su imali značajnu podršku navijača, ali ubrzo je najbolji evropski tim uspostavio dominaciju. Najveća prednost u prvom poluvremenu je iznosila +8, ali izabranici Raula Gonzalesa serijom 4:0 uspijevaju da prepolove prednost i na poluvrijeme odu sa pet golova zaostatka. To je ujedno bio i najbolji period igre za srpski tim, a u nastavku je uslijedilo neminovno...

Nisu uspjeli rukometaši Partizana da pronađu bolju igru u drugom poluvremenu, rutinski je izgledala igra Vesprema, a posebno je na golu dominirao Nilsen koji je imao 23 odbrane u ovom duelu.

Kako je odmicao drugi period igre, stižu favoriti do +10 golova, tako da se posljednjih 10 minuta samo čekao kraj meča.

Kod Partizana je najbolji bio Kuleš sa šest golova, Papović je dodao tri, kao i Crnoglavac. U pobjedničkom timu je prednjačio Martinović sa šest golova, Deskat, Remili i Ganč-Peto su dali po pet golova.

Crno-bijeli su na posljednjoj poziciji na tabeli sa 0 bodova, dok je Vesprem prvi sa maksimalnih 6. Porto i Berlin imaju po 2.

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Tagovi

RK Partizan Rukomet Vesprem EHF Liga šampiona

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