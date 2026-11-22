Fudbaleri banjalučkog Borca ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju protiv Željezničara na stadionu Grbavica (0:4), a svoje utiske nakon trijumfa iznio je prvotimac crveno-plavih Matej Deket.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Deket je bio strijelac prvog pogotka, koji je vjerovatno bio jedan od najljepših u njegovoj karijeri, a za zvanične kanale banjalučkog kluba je istakao da su crveno-plavi u Sarajevo doputovali sa jasnim ciljem i šampionskim stavom, te da je kvalitetna priprema bila ključna za osvajanje punog plijena na uvijek nezgodnom gostovanju.

„Znali smo šta nas čeka, da ćemo imati tešku i zahtjevnu utakmicu. Željezničar je uvijek neugodna ekipa, pogotovo na Grbavici. Dobro smo se pripremili, došli šampionski i naravno uzeli sva tri boda“, poručio je Deket poslije susreta.

Osim njegovog „suvog lista“, golove i to ne zna se koji je bio ljepši, postigli su Sebastijan Erera iz slobodnog udarca i Amer Hiroš poslije dva solo-prodora i slaloma kroz Željinu odbranu.

Tokom ove sezone Matej Deket je odigrao 23 meča i ima sedam golova u dresu Borca, a tokom seniorske karijere je na 45 utakmica ukupno 12 puta tresao mreže rivala. Između ostalog, postizao je golove i na međunarodnoj sceni, pa ga je selektor BiH Sergej Barbarez priključio seniorskom timu.

(MONDO)