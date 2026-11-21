Borac od 16 časova gostuje Željezničaru u velikom derbiju koji se igra na Grbavici! Pratite meč uživo na MONDU!

Željezničar i Borac od 16 čsaova na Grbavici igra derbi 14. kola Premijer lige BIH.

Domaćin nije slavio na posljednjih sedam prvenstvenih mečeva, od kojih su posljednja tri završena porazom. Pokušaće Željezničar da taj niz prekine, a na drugoj strani crveno-plave žele da im nanesu novi poraz i da se sa nova tri boda približe vodećem Zrinjskom.

Pobjeda Borca na Grbavici ne bi bila iznenađenje, upravo posljednji duel ove dvije ekipe u Sarajevo završen je pobjedom ekipe Vinka Marinovića, a potom i naredna dva u Banjaluci dobili su crveno-plavi.

Ekipu Borca narednog četvrtka očekuje duel sa Atalantom u Konferencijskoj ligi, ali trener Vinko Marinović istakao je da je njegov tim fokusiran isključivo na Željezničar.

"Sigurno da se euforija osjeća, međutim mi ne smijemo da biramo utakmice. Imamo cilj i u jednom i u drugom takmičenju i jednostavno gledamo koja nam je prva naredna utakmica. Sada je fokus samo na Željezničaru", jasan je trener Borca.

Duel na Grbavici sudi Mateo Musa.