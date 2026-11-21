Partizan je poslije dramatične završnice i produžetka uspio da slomi otpor Bešiktaša u Pioniru.

Izvor: MN Press/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan se vratio u borbu za plej-of Evrolige. Kao nekada, igrao je meč u Pioniru i pobijedio Bešiktaš posle produžetka - 91:87. Drugačija atmosfera, drugačiji ambijent i na kraju trijumf srpske ekipe koji je možda mogao da se upiše i bez dodatnih pet minuta.

Crno-bijeli su sada na skoru 7-6 i nalaze se na 11. mestu, s tim da isti skor imaju i Pariz, Hapoel Tel Aviv i Real Madrid, što dovoljno pokazuje o neizvjesnosti na tabeli i činjenici da nijedna pobjeda ne može unaprijed da se upiše.

Vidi opis Kako je Partizan slomio Bešiktaš: Karlik je odlučio meč, ali je drugi igrač bio iks faktor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

U novembru ima još jedan meč, gostuje Dubaiju (25. novembar u 17 časova), pa onda gostuje Virtusu, dočekuje Barselonu, pa slijede gostovanja Efesu i Olimpijakosu. Kako su uspeli da slome otpor ekipe Dušana Alimpijevića? Ima tu više razloga.

Kajl Olmen - junak Partizana

Tim Đoana Penjaroje je ušao u meč nešto ležernije, dozvolio je rivalu da pobjegne (12:5) i tada je španski stručnjak napravio potez koji je bio ključan. Uveo je u igru Kajla Olmena. Igrača koji je u posljednje vrijeme imao manju minutažu i nije dobijao toliko šanse. Upravo je sa takvim stavom i kročio na parket, željan dokazivanja i to se vidjelo. Dao je četiri poena, uz jednu asistenciju u prvom kvartalu i pokazao da je razigran.

Počeo je drugo poluvrijeme i znao je da uzvrati Penjaroji na tome što mu je vjerovao. U momentima dok je Karlik Džouns tražio svoj ritam, Olmen je pogađao, razigravao i činio ekipu boljom. Dao je neke veoma važne poene i u posljednjem kvartalu, pa onda pet poena u produžetku i vidjelo se da je spreman da se bori za mjesto u timu. Na kraju je za 28 minuta upisao 18 poena (3/5 za dva, 2/4 za tri, 6/7 sa penala, 4 asistencije, 2 ukradene)

Karlik Džouns se mučio, pa uzeo loptu kad se lomilo

Karlik Džouns protiv Bešiktaša Izvor: Youtube/Euroleague Basketball

Karlik Džouns je tražio svoj ritam tokom meča, nije ga služio šut toliko dobro, vidjelo se i da ga je stigao umor u završnici. Mogao je da bude heroj i da riješi meč i bez dodatnih pet minuta.Na dva minuta pre kraja je Karlik dao oba bacanja (75:68), pa je onda nevjerovatni Loni Voker dao sedam poena u nizu i posle koša Džefriza je uslijedilo izjednačenje (75:75). Karlik je tada uzeo loptu, da proba da riješi meč, Džefris ga je izblokirao na šutu za tri i tada se vidjelo koliko je premoren.

Ali, uspio je u produžetku da nađe neku novu energiju. Olmen je dao prvih pet poena, a onda je Džouns dao sedam ključnih poena, između tih sedam poena se samo "umiješao" Kevarijus Hejs koji je poentirao. Time je sjajni plejmejker pokazao zašto je lider ove ekipe.

Marinković, Pajola i dvojica centara

AJDE VANJA BREEEE. https://t.co/IAOM263kV7 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)November 20, 2026

Vanja Marinković je odigrao 23 minuta, po statistici ne deluje da je bilo spektakularno (5, 5sk), ali se zato kaže da postoje stvari koje statistika ne otkriva. Igrao je sjajno u odbrani, čuvao najbolje igrače rivala i njegova trojka za "+10" (71:61) je podigla navijače na noge. Još uvijek traži šut (1/5 za tri), ali djeluje da ide u dobrom smjeru. A, ne smije da se zaboravi Alesandro Pajola koji je iks faktor iz senke - 12 poena (4/7 za tri), uz 8 asistencija i dvije ukradene lopte. Raspucao se u šutu za tri, pogađa i one trojke sa sedam-osam metara i izrasta u jednog od lidera ekipe.

Važnu ulogu u trijumfu imali su i centri. Tonje Džekiri i njegov povratak koji je veoma bitan za ekipu. Na obje strane terena, kako šutevima sa poludistance (11, 4sk), tako i u zaštiti reketa. Kevarijus Hejs je takođe bio odličan sa 14 poena i 5 skokova, ali je promašio sva tri penala. Da Partizan nije šutirao 12/20 sa linije za slobodna bacanja, vjerovatno bi meč bio rešen i ranije i to je segment na kom moraju da rade. Uz šut za tri (9/28) koji je problematičan od starta sezone.

Loni Voker se žalio na suđenje, Alimpijević ni riječ

I know I’m not bugging AGTG on to the next one I will be better — Lonnie Walker IV (@lonniewalker_4)November 20, 2026

Na nešto manje od dva minuta prije kraja produžetka (84:82) je Loni Voker ušao u reket i krenuo na polaganje. Olmen ga je stigao sa leđa i na snimku se vidi da ga je udario i po ruci. Sudije to nisu vidjele, meč se nastavio, a on se žalio odmah sudijama i pokazao da je udaren. Oglasio se poslije toga i na društvenim mrežama i podijelio snimak tog momenta "Znam da nisam umisliio. Slava pripada Bogu. Idemo dalje", napisao je Voker.

Za razliku od njega koji se žalio na arbitre i na suđenje, trener turskog tima Dušan Alimpijević nije rekao ni riječ o tome. Istakao je da je meč riješio momenat kada su se Olmen i Hejs pojavili u meču i da je Pionir "pojeo" njegove igrače, da nisu bili spremni na tu atmosferu.