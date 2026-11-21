Gašper Okorn poslije meča Bosna – Ilirija pričao o dramatičnoj završnici, dosuđenom faulu, ali i svom ponašanju.

Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom

Košarkaši Bosne savladali su Iliriju 73:67 poslije prave triler završnice. Vodila je slovenačka ekipa 67:66, a onda je napravila faul na šutu za tri poslije kojeg su uslijedile i čak četiri tehničke greške, što su „studenti“ iskoristili i penalima došli do pobjede.

Trener Ilirije Gašper Okorn poslije meča rekao je da je njegova ekipa odigrala dobro.

"Čestitam Bosni i kolegi Đerđi na pobjedi. Vidjeli ste šta se desilo na kraju, ne bih sada to da komentarišem. Ali što se same utakmice tiče, mislim da smo odigrali jako dobro. Napravili smo korak naprijed, ako to uporedimo sa utakmicom u Klužu prošle sedmice. Na jednom teškom gostovanju, mi smo manje-više imali sve na kraju u svojim rukama, ali takav je sport. Dobro smo skakali, bili jako agresivni, natjerali ih na neke teške šuteve i moram da kažem da sam zadovoljan igrom. Vjerujem svojoj ekipi, mlada je, puno radimo. Ja sam siguran da ćemo na ovakav način, daleko doći. Na kraju, kako bi rekli, poslije j... nema kajanja, i to je to", rekao je Okorn.

On je poslije dosuđenog faula u posljednjim sekundama ušao na teren burno protestujući kod sudija.

"Potvrdilo se da je bio faul, ako je to tako, onda je to glupost našeg igrača. S druge strane, iz mog ugla ja nisam vidio faul. Ne znam koliko je to bio jak kontakt ili nije bio, to treba drugi da procjenjuju. Moja reakcija je bila takva, ja se tu ne povlačim. Uvijek ću u takvim situacijama zaštititi svoju ekipu, rekao sam, to su moji igrači i kada oni ne igraju dobro ja na njih idem oštro, a kad igraju dobro i kada zaslužuju, ja ću uvijek stati njima iza leđa", rekao je Okorn.

Šta je rekao Dario Đerđa?

“Stvarno moramo biti pametniji. Imali smo osam poena razlike i to treba završiti na pravi način: ne žuriti, imati disciplinu i ne primiti trojku koju smo primili. Na kraju smo imali dva faula, mislim da su oba čista, ako se gleda košarka. Nije lako, ovo je treća utakmica u pet dana i stvarno smo iscrpljeni. S druge strane, svaka čast Iliriji. Imali su danas bolji šut nego na nekim drugim utakmicama i ubijali su nas skokom u napadu i agresivnošću. Očekivao sam tešku utakmicu, to sigurno. Važno je bilo pobijediti, da sada imamo tri, četiri dana da se odmorimo. Moramo raditi na odbrani i skoku, jer bez skoka ne možeš pobjeđivati. Moramo biti još bolji u odbrani pikenrola i u individualnim odbrambenim reakcijama na lopti. U napadu mislim da možemo biti puno efektivniji i da lopta mora ići više. Ali nije lako, jer nemaš vremena za trening“, rekao je trener Bosne Dario Đerđa.