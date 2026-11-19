Kapiten Borca stavio se na raspolaganje stručnom štabu.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Pred izuzetno zahtjevne ispite u Premijer ligi BiH i Konferencijskoj ligi trener Borca Vinko Marinović dobio je sjajne vijesti.

U puni trenažni proces vratio se kapiten Srđan Grahovac, koji ove sezone još uvijek nije upisao nijedan nastup u crveno-plavom dresu. Posljednji meč za Borac Grahovac je odigrao 26. maja prošle godine protiv Posušja, na proslavi titule, nakon čega ga nije bilo zbog povrede koljena zadobijene na ljetnim pripremama na Zlatiboru.

Sada se stavio na raspolaganje Vinku Mariunoviću i saradnicima pred paklen raspored koji očekuje Banjalučane u narednim danima. Već u subotu (21. novembar) Borac će u okviru Premijer lige BiH biti gost Željezničara. Potom na rasprodani Gradski stadion, u četvrtak (26. novembar), dolazi Atalanta u meču 4. kola Konferencijske lige, dok će u nedjelju na istom mjestu Borčevi igrači dočekati Sarajevo.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!