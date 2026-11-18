Crveno-plavi će, ako trijumfuju nad Željezničarom, izjednačiti klupski rekord po broju vezanih pobjeda u bh. prvenstvu.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca se nakon reprezentativne pauze u subotu (21. novembar) vraćaju na premijerligaške terene, a pred njima je jedan od težih ispita u jesenjem dijelu sezone. Ekipa Vinka Marinovića će na Grbavici, u okviru 14. kola Premije lige BiH, biti gost Željezničara (16.00), protiv kojeg će pokušati da izjednači klupski rekord po broju uzastopnih pobjeda u bh. eliti!

Crveno-plavi u Sarajevo putuju u fantastičnoj formi sa nizom od sedam vezanih prvenstvenih trijumfa, a eventualna osma pobjeda u nizu upisala bi ovu generaciju rame uz rame sa najuspješnijim sastavima u novijoj istoriji banjalučkog velikana. Već dva puta je klub iz Platonove ulice uspijevao da spoji osam trijumfa u bh. eliti. Događalo se to u sezonama 2023-2024 i 2025-2026, a u oba navrata je sezona krunisana šampionskom titulom, upravo pod trenerskom komandom Vinka Marinovića, koji je i sada za kormilom.

Tako će strateg rođen 1971. godine za tri dana imati priliku da ponovi istorijski podvig sa timom sa Gradskog stadiona, a za to mu je neophodno da uknjiži novu "trojku" protiv Sarajlija. Osim istorijskog značaja, bodovi sa Grbavice imaju i ogroman rezultatski ulog u borbi za vrh tabele. Banjalučani trenutno zauzimaju drugo mjesto sa 31 osvojenim bodom iz 12 odigranih utakmica i imaju samo tri boda zaostatka za vodećim Zrinjskim, uz utakmicu manje.

Tradicija posljednjih duela takođe ide u prilog aktuelnom šampionu BiH. Borac je slavio u posljednja četiri međusobna odmjeravanja snaga protiv Željezničara, koji ovaj derbi dočekuje u znatno drugačijem raspoloženju. Domaćin se nalazi na šestoj poziciji sa 13 bodova i u seriji je od pet utakmica bez pobjede u prvenstvu, a trener "plavih" David Muslera suočava se i sa kadrovskim problemima jer zbog tri žuta kartona neće moći da računa na mladog Amara Ibršimovića, jednog od najstandardnijih prvotimaca.

NAJDUŽI POBJEDONOSNI NIZOVI BORCA U PREMIJER LIGI BiH

2023-2024 (8)

20.8.2023. Borac - Igman 4:1

25.8.2023. Borac - Sloga Meridian 5:0

1.9.2023. Borac - Zvijezda 09 4:2

17.9.2023. Borac - Posušje 1:0

23.9.2023. Tuzla siti - Borac 1:2

27.9.2023. Široki Brijeg - Borac 0:2

1.10.2023. Borac - Velež 2:0

8.10.2023. GOŠK - Borac 0:3

2025-2026 (8)

14.2.2026. Borac – Zrinjski 3:0

20.2.2026. Sloga Meridian – Borac 0:4

28.2.2026. Borac – Sarajevo 2:0

7.3.2026. Borac – Široki Brijeg 5:1

14.3.2026. Željezničar – Borac 0:1

21.3.2026. Borac – Radnik 1:0

4.4.2026. Posušje – Borac 0:3

10.4.2026. Rudar Prijedor – Borac 0:2

NIZ U SEZONI 2026-2027

12.9.2026. Borac – Zrinjski 1:0

16.9.2026. Sloga Meridian – Borac 1:2

20.9.2026. Široki Brijeg – Borac 2:3

10.10.2026. Borac – BSK 2:0

25.10.2026. Borac – Sloga Meridian 2:0

31.10.2026. Čelik – Borac 2:4

8.11.2026. Borac – Radnik 4:1

(mondo.ba, D. Šutvić)

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