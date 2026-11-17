Borčevi fudbaleri su lako izašli na kraj sa prvoligašem Republike Srpske.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca lako su se plasirali u četvrtfinale Kupa Republike Srpske, nakon što su na pomoćnom terenu Gradskog stadiona pobijedili prvoligaša Omarsku sa 3:0.

Domaći su poveli u 14. minutu golom Karla Perića, prednost je udvostručio Stojan Vranješ iz penala u 30. minutu, dok je konačan rezultat postavio Omar Sijarić pogotkom u 80. minutu.

U narednoj fazi takmičenja Borac će igrati protiv BSK-a. U međuvremenu su odigrana i dva četvrtfinalna duela u kojima je Kozara u Gradišci savladala Leotar (4:1), dok je zvornička Drina bila ubjedljiva u gostima protiv Zvijezde 09 (0:4).

Preostali četvrtfinalni par čine Laktaši i Radnik, čiji je meč na programu sutra, 18. novembra, u 17.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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