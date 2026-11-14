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Ćurći stigao u Banjaluku: Forza Borac!

Ćurći stigao u Banjaluku: Forza Borac!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Reprezentativac Luksemburga potpisao ugovor sa Banjalučanima do 2028.

Alesio Ćurći Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Alesio Ćurći stigao je u Banjaluku!

Reprezentativac Luksemburga, sudeći po objavi na Facebook stranici Borca, dogovorio je saradnju sa "crveno-plavima" do 2028. godine.

Ćurći se navijačima banjalučkog kluba predstavio riječima "Forza Borac", a kako smo već objavili, u Banjaluku stiže kako bi nadomjestio izostanak Stefana Savića, koji je pokidao Ahilovu tetivu i očekuje ga višemjesečna pauza.

Ćurći je do avgusta bio član azerbejdžanskog Nefčija, a ranije je u karijeri nastupao za belgijski Rojal Fran Boren. U Njemačkoj je nosio dres Majnca, gdje je nastupao za mlade selekcije i drugi tim ovog kluba. Prve fudbalske korake napravio je u rodnom Luksemburgu (Štajnfort), a zatim je bio i član omladinskih selekcija Ajntrahta iz Trira.

U Borac stiže kao slobodan igrač.

Za reprezentaciju Luksemburga upisao je 20 mečeva i postigao jedan gol.

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FK Borac Alesio Ćurći

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