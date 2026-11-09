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Borac potvrdio najgore slutnje: Stefan Savić pokidao Ahilovu tetivu, čeka ga duga pauza 1

Borac potvrdio najgore slutnje: Stefan Savić pokidao Ahilovu tetivu, čeka ga duga pauza

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Stefan Savić izgubljen je na duže vrijeme...

Stefan Savić pokidao Ahilovu tetivu Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca savladali su proteklog vikenda ekipu Radnika rezultatom 4:1 u okviru 13. kola Premijer lige BiH. Međutim, okršaj sa Bijeljincima pao je u sjenu teške povrede Stefana Savića, pred kojim je, potvrđeno je iz kluba, višemjesečni oporavak...

U sedmom minutu je Borčev ofanzivac nezgodno stao u domaćem šesnaestercu, poslije čega je ostao da leži na travi žaleći se na povredu. Ubrzo je zamijenjen, a obistinile su se najcrnje slutnje – pokidao je Ahilovu tetivu, zbog čega ga čeka duga pauza.

"Fudbal nas nekada stavi na muke i pokvari nam planove i zacrtane ciljeve.

Naš Stefan Savić, na utakmici sa Radnikom, zadobio je povredu Ahilove tetive i očekuje ga višemjesečni oporavak.

Savke, znamo da si borac bez premca i da ćeš iz svega izaći još jači.

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Uz tebe smo da ti damo podršku i da zajedno brojimo dane do tvog povratka na teren.

Banjaluka i svi borčevci čuvaju ti leđa i znaj da će sve biti onako kako treba da bude i da ćeš voditi u nove pobjede.

Nema predaje,

pokaži iznova da si najbolji kada je najteže,

pokaži svima da je u životu važno biti borac!", objavio je klub iz Banjaluke.

Savić je ove sezone odigrao 11 utakmica za Borac u Premijer ligi BiH, postigavši jedan pogodak, dok je isti broj mečeva odradio i na evropskoj sceni. Nedavni duel sa Mjelbijem mu je bio 31. inostrani u dresu Borca, po čemu je klupski rekorder.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Stefan Savić fudbal FK Borac Premijer liga BiH

Komentari 1

Svi komentari

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Mnk

Svaka cast mentoli iz strucnog staba. Prvo vam Radnik dodje sa drugim timom i vi gurate u igru igraca koji je suvo zlato. Zasto i zbog cega?

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