UŽIVO: Borac lomi Radnik, Španci zabijaju u Banjaluci!

Borac dočekuje Radnik u okviru 13. kola Premijer lige BIH.

Fudbaleri banjalučkog Borca od 15 časova na Gradskom stadionu dočekaće bijeljinski Radnik u meču 13. kola Premijer lige BIH.

Ekipa Vinka Marinovića u ovaj meč ulazi nakon neugodnog poraza od Mjelbija u Konferencijskoj ligi, a te evropske "rane" pokušaće da izliječi protiv ekipe koja zna kako protiv crveno-plavih.

Radnik je na posljednja dva međusobna duela osvajao po bodove, krajem prošle sezone bilo je 0:0, a na početku ove sezone rezultat je glasio 2:2, i to nakon prave drame u sudijskoj nadoknadi. Bijeljinci su tada poveli preko Teodorovića u 91. minutu, da bi se Borac spasio poraza pogotkom Juričića u sedmom minutu nadoknade.

Ovog puta Borac neće moći da računa na svog napadača. Juričić se povrijedio u četvrtak u tom duelu sa Mjelbijem i propustiće duel sa Radnikom, kao i Anderson Esiti, veznjak koji je bio blizu povratka na teren ali je obnovio povredu.

„Neće biti laka utakmica, očekuje nas težak protivnik koji je bodovno do sada zaslužio mnogo više. Imaju dobru i kvalitetnu ekipu. Ali, i mi imamo svoje ambicije, postavićemo se kao i do sada. Idemo na pobjedu", rekao je pred ovaj duel trener Borca Vinko Marinović.