UŽIVO: Borac lomi Radnik, Španci zabijaju u Banjaluci!

Borac dočekuje Radnik u okviru 13. kola Premijer lige BIH.
Fudbaleri banjalučkog Borca od 15 časova na Gradskom stadionu dočekaće bijeljinski Radnik u meču 13. kola Premijer lige BIH.
Ekipa Vinka Marinovića u ovaj meč ulazi nakon neugodnog poraza od Mjelbija u Konferencijskoj ligi, a te evropske "rane" pokušaće da izliječi protiv ekipe koja zna kako protiv crveno-plavih.
Radnik je na posljednja dva međusobna duela osvajao po bodove, krajem prošle sezone bilo je 0:0, a na početku ove sezone rezultat je glasio 2:2, i to nakon prave drame u sudijskoj nadoknadi. Bijeljinci su tada poveli preko Teodorovića u 91. minutu, da bi se Borac spasio poraza pogotkom Juričića u sedmom minutu nadoknade.
Ovog puta Borac neće moći da računa na svog napadača. Juričić se povrijedio u četvrtak u tom duelu sa Mjelbijem i propustiće duel sa Radnikom, kao i Anderson Esiti, veznjak koji je bio blizu povratka na teren ali je obnovio povredu.
„Neće biti laka utakmica, očekuje nas težak protivnik koji je bodovno do sada zaslužio mnogo više. Imaju dobru i kvalitetnu ekipu. Ali, i mi imamo svoje ambicije, postavićemo se kao i do sada. Idemo na pobjedu", rekao je pred ovaj duel trener Borca Vinko Marinović.
Kraj prvog poluvremena: Borac - Radnik 2:0
39' Nova šansa za Romeru
Šutirao je glavom Romera poslije cenatršuta Riđana, ali Markvoić do brani.
36' GOOOOL! BORAC - RADNIK 2:0
Borac je povisio na 2:0, a strijelac je ponovo Španac. Ovog puta pogodio je Dani Romera, nakon dobre akcije sa svojim saigračima. Važan pogodak za španskog napadača koji bi u narednom periodu upravo mogao da bude rješenje u špicu, s obzirom na povredu Luke Juričića.
GOOOOOL! BORAC - RADNIK 1:0
Borac vodi od 31. minuta, strijelac je Abel Paksval. Štoper Borca našao se u napadu poslije kornera, Mejapija je izbio glavom loptu ali samo do Hiroša koji šutira, a lopta je došla do Paskvala koji šalje loptu od stativu u mrežu-. Ovo je treći gol španskog defanzivca ove sezone.
29' Šansa za Vukovića
Mejapija je napravio grešku u dodavanju, umalo da Borac to kazni, VUkovićev udarac ipak odlazi preko gola
Šukilović je dobio karton na klupi
Rezervni igrač Radnika dobio je žuti karton zbog prigovora.
Prvi korner za Borac
Izveo je Borac prvi korner, ali nije uspio da ugrozi gol gostiju. Čak je Radnik krenuo u kontranapad, ali je Karolina ispratio Entonija i moralo je to da se uspori i ide nazad.
Žuti karton za Cvetičanina
Fudbaler Radnika dobio je karton zbog reakcije nakon dosuđenog faula nad njim.
Roguljić ej ušao umjesto Savića
8' Odmah problem za Marinovića
Redaju se loše vijesti za Borac. Savić je nakon što je nezgodno stao ostao na travnjaku i vrlo brzo zatražio izmjenu. Napustio je teren i Marinović će odmah morati da napravi prvu izmjenu
Počeo je meč u Banjaluci
Marinović promijenio pola tima!
Pola tima promijenio je Vinko Marinović u odnosu na meč u Švedskoj. Osim povrijeđenog Luke Juričića nema ni Siniše Saničanina, Barta Majersa Sebastijana Erere, Ante Roguljića, Mateja Deketa, a u sastavu su Abel paskval, Jurih Karolina, Erik Riđan, Eomar Sijerić, Dani Romera a u startnih aa je i David Vuković.
Evo i sastava:
BORAC: Jurkas, Cipetić, Paskval, Karolina, Riđan, Hiroš, Jojić, Savić, Vukovićm Sijarić i Romera
RADNIK: Marković, Dimitrić, Spaić, Blondon, Ćosić, Andačić, Bonen, Mihai, Cvetičanin, Radović i Antoni
Dobro došli
Dobro došli an tekstualni prenos utakmice 13. kola PLBIH u kojoj se sastaju Borac i Radnik.