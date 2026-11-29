Novi Pazar je apelovao na navijače da se pojave na stadionu i pomognu zaposlenima da se spremi teren za derbi kola Superlige sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN PRESS

Novi Pazar igra sa Crvenom zvezdom od 15:30 časova na svom terenu, a snijeg je napravio problem klubu sa Jošanice. Zbog toga je na društvenim mrežama klub objavio apel navijačima da dođu na stadion i pomognu sa čišćenjem kako bi se stvorili uslovi za odigravanje meča.

„Zbog snijega koji je prekrio Gradski stadion, potrebna nam je pomoć u čišćenju kako bi se stvorili uslovi za odigravanje današnje utakmice protiv Crvene zvezde. Pozivamo sve navijače da dođu na stadion do 12:30 i pomognu da teren bude spreman za utakmicu koja počinje u 15:30. Danas nam je potrebna vaša pomoć. Svi zajedno za Novi Pazar“, navodi se u saopštenju Novog Pazara.

Nije prvi problem

Nije stigao ni decembar, a vremenski uslovi prave velike probleme. Već je odložena utakmica Zemuna i Radničkog iz Kragujevca, koja je trebalo da se odigra na Ubu 28. novembra u 14 časova.

Do zimske pauze nas čekaju dva preostala meča 17. kola, dueli Novog Pazara i Crvene zvezde i Železničara iz Pančeva i OFK Beograda, kao i kompletno 18. kolo. Takođe, trebalo bi da se odloženi meč Zemuna i Radničkog odigra 30. novembra od 14 časova.

(MONDO)

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