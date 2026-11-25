Tačno 494 navijača Atalante biće sutra uveče na utakmici sa Borcem (21.00).

Izvor: Davide Casentini / Zuma Press / Profimedia

Još jedan dan ostao je do spektakularne utakmice na Gradskom stadionu – okršaja Borca i Atalante u okviru 4. kola Konferencijske lige

Već nedjeljama se u Banjaluci priča o ovom meču. Ulaznice su odavno rasprodane pa će fudbalsko zdanje u Platonovoj ulici biti ispunjeno do posljednjeg mjesta. Imaće tako izabranici Vinka Marinovića ogromnu podršku u utakmici vijeka, ali će, naravno, Atalanta imati vjetar u leđa.

Tako su italijanski mediji najavili da će oko 500 navijača "Boginje" stići iz Bergama u Banjaluku. Da budemo precizniji, tifozi nerazura kupili su 494 karte za gostujući sektor.

Utakmica Borac – Atalanta počinje u 21.00 čas. Direktan prenos možete da pratite na TV Arena Premium 1, ali i tekstualno na MONDU, uz fotografije i video-snimke naših reportera sa lica mjesta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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