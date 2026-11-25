Denver je u potrazi za dvojicom novih igrača i blizu je dogovora sa Kevinom Porterom juniorom.

Izvor: Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Denver sa ovim timom ne može do titule i to je svima jasno, pa i čelnim ljudima u klubu. Koliko god da Džamal Marej igra na MVP nivou i da Nikola Jokić radi ono što najbolje zna, sa samo dva igrača teško da može nešto da se uradi. Uz to Eron Gordon igra užasnu sezonu. Zato je vrijeme došlo za neke promjene...

Još prije meča sa Dalasom u kom su doživjeli ubjedljiv poraz (120:101) čelni ljudi kluba su krenuli u potragu za pojačanjima. Jedno od njih mogao bi da bude Kevin Porter junior.

"Porter se već sreo sa ljudima iz Denvera i razgovarali su o potpisivanju ugovora. Pregovaraju i sa Orlandom", naveo je novinar Džejk Fišer.

Zašto Denver traži Portera?

Kevin Porter može da pokriva poziciju i beka i krila i jedan od glavnih razloga zašto je na radaru Nagetsa jeste njegov šut. Prošle godine je u Milvokiju na 38 mečeva imao prosjek od 17.4 poena po meču, a u sezoni prije toga je u Baksima imao odličan procenat u šutu za tri (40.8 odsto). Oba segmenta koja su potrebna klubu.

Denver je trenutno na 18. mjestu po procentu za tri poena i neophodni su im šuteri. Razlog što Porter junior još uvijek nema klub jeste njegovo ponašanje van terena. Više puta je imao probleme sa zakonom i kako američki mediji tvrde "nije toliko dobar za svlačionicu". Da li će Denver da rizikuje? Ostaje da se vidi.

Niko neće Zika Nadžija

Denver godinama pokušava da se riješi ugovora koji ima Zik Nadži, jedna od najvećih grešaka Denvera. Tadašnji menadžer Kalvin But mu je dao četvorogodišnji ugovor od 32 miliona dolara za igrača koji ima prosjek od 2.7 poena po meču.

Ove sezone zarađuje 7.4 miliona dolara, dok za sljedeću ima isto toliko, s tim da ima igračku opciju. Dakle, on se pita da li će da produži ugovor ili ne. S obzirom na njegovu igru i kvalitet, teško da bi mu bilo koji drugi tim dao taj novac, tako da je jasno da žele da ga se riješe. Novinar Džejk Fišer tvrdi da ga tim iz Kolorada nudi klubovima, da radi sve, ali da niko neće da ga prihvati. Prema njegovim navodima Denver je tražio Derika Džounsa juniora iz Klipersa kada su pregovarali sa klubovima oko Pejtona Votsona koji je na kraju otišao u Klivlend.

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