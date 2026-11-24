Selektor Srbije Dušan Alimpijević će na meču sa Litvanijom moći da računa na Nikolu Đurišića i Vojina Medarevića.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Reprezentacija Srbije u četvrtak igra meč sa Litvanijom u kvalifikacijama za Mundobasket u Klaipedi, da bi potom 29. novembra dočekala Italiju u Beogradu. Kako prenosi "Mocart sport" jasno je na koje igrače Crvene zvezde može da računa selektor Dušan Alimpijević.

Kako se navodi ni prije meča sa Virtusom u Evroligi nije bilo dileme da li je na raspolaganju Vojin Medarević, a nakon večerašnjeg meča sa Virtusom jasno je da u Klaipedu putuje i Nikola Đurišić.

Njega nije bilo u ekipi u teškom porazu od Virtusa na domaćem terenu. Što se tiče Dejana Davidovca i Ognjena Dobrića oni će biti na raspolaganju za meč protiv "Azura" u Beogradu 29. novembra.

Šta čeka Srbiju?

Nadamo se sada i zvanično plasmanu na Svjetsko prvenstvu. Srbija je na četiri meča do kraja na učinku od šest pobjeda i dva poraza i pobjeda nad Litvanijom bi u nekim kombinacijama donijela već sada plasman na Mundobasket. Čak i da izgubi oba meča i dalje će Srbija biti u dobroj poziciji jer u posljednje dvije utakmice ide u goste Islandu i dočekuje Litvaniju u februaru i martu 2027.

Šta je rekao Ibon Navaro

Mnogo polemike se pojavilo oko nastupa igrača Crvene zvezde u selekciji Srbije poslije izjave Ibona Navara o tome pred meč sa Virtusom.

"Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo", kazao je trener crveno-bijelih.