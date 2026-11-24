Marko Nikolić i njegov AEK su bili krupan zalogaj za Komo u Ligi šampiona.

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Napadao je AEK, pokušavao sve, ali na kraju je Komo upisao još jednu pobjedu i Sesk Fabregas je bio bolji od Marka Nikolića u Ligi šampiona. Nakon ovog kola Komo je na diobi drugog mjesta na tabeli sa 12 bodova, dok je AEK sa tri boda na 29. mjestu.

Imao je šansu Da Kunja da u 29. minutu donese Italijanima vođstvo, ali je promašio penal. Ipak Mila je pogodio na asistenciju Baturine u 57. minutu i to je bilo dovoljno za tri boda.

Imali su izglednu šansu igrači AEK-a u 81. minutu kada su tražili penal. napadali su u finišu, ali nisu došli do gola. Luka Jović je počeo meč i odigrao 74. minuta, dok je Mijata Gaćinovića u istom momentu zamijenio Manatolas.

AEK je na kraju imao samo jedan šut u okvir gola manje, u finišu je uz svježe igrače pritisnuo domaćina i Marko Nikolić je još jednom pokazao da je konkurentan na najvišem nivou. Ipak, nakon pobjede u prvom kolu zaredao je poraze. ali je i dalje 24. mjesto samo bod daleko i već u narednom meču protiv Galatasaraja bi mogao AEK do tog mjesta.

Pogledajte kako su se završile ostale utakmice ove večeri u Ligi šampiona.