Panatinaikos je savladao Valensiju u dramatičnom derbiju Evrolige, a junak meča bio je Najdžel Hejs Dejvis sa trojkom za pobjedu.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Panatinaikos je upisao veliku pobjedu u derbiju 14. kola Evrolige, pošto je poslije prave drame savladao Valensiju 86:83. Junak tima Željka Obradovića bio je Najdžel Hejs Dejvis, koji je u posljednjem napadu pogodio nevjerovatnu trojku sa velike udaljenosti i tako stavio tačku na neizvjesnu završnicu i u trku sa saigračima napustio teren.

Valensija je tokom većeg dijela utakmice uspjevala da pronađe odgovore na igru domaćina. Španski tim je u nekoliko navrata imao osjetniju prednost, koja je dostizala i devet poena, ali Panatinaikos nije dozvolio rivalu da se rezultatski odvoji i mirno privede meč kraju.

Atinjani su u jednom trenutku uspjeli da naprave seriju 11:0 i preokrenu situaciju na parketu, ali je Valensija još jednom pokazala zašto je ove sezone među najprijatnijim iznenađenjima Evrolige. Gosti su uzvratili naletom 12:2, ponovo preuzeli kontrolu i uveli utakmicu u neizvjesnu završnicu. Činilo se da će Panatinaikos teško pronaći put do pobjede, pošto domaći košarkaši nisu uspjevali da pogode kada je bilo najpotrebnije. Ipak, Kendrik Nan je na oko 30 sekundi prije kraja pogodio važnu trojku i donio izjednačenje. Valensija je potom dobila priliku da odgovori, ali Armoni Bruks nije bio precizan iza linije 6,75 metara.

Uslijedio je trenutak koji je odlučio čitav meč. Panatinaikos je imao posljednji napad, a lopta je završila u rukama nekadašnjeg MVP finale Evrolige Najdžela Hejsa Dejvisa. Amerikanac je preuzeo odgovornost i pogodio trojku sa ogromne udaljenosti, gotovo sa centra terena, uz zvuk sirene za veliko slavlje domaćih navijača - 86:83!

Pogledajte ludu trojku Hejsa Dejvisa:

NIGEL HAYES-DAVIS MAÇI ALDI Panathinaikos, Valencia'yı deplasmanda son saniye üçlüğüyle yıktı! https://t.co/X2bNk5LlQK — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)November 24, 2026

Džerijan Grant predvodio je pobednički sastav sa 14 poena, Kendrik Nan je dodao 13, a Hejs Dejvis 11. Dvocifren učinak imali su i Geršon Jabusele i Nikos Rogavopulos, koji su postigli po 10 poena. Na drugoj strani najviše se istakao Ti-Džej Šorts sa 15 poena i sedam asistencija, dok je Armoni Bruks ubacio 14, a Nil Sako 13 poena uz sedam skokova.

U narednom kolu Valensija će gostovati Efesu, dok Panatinaikos očekuje veliki grčki derbi protiv Olimpijakosa u dvorani OAKA.