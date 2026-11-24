Ekipa Mauricija Sarija u srijedu stiže u Banjaluku oslabljena povredom Marka Karnezekija.

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska euforija u Banjaluci se povećava kako se približava četvrtak i istorijski duel Borca i Atalante.

Crveno-plavi će u četvrtak od 21 čas u meču četvrtog kola Konferencijske lige ugostiti Atalantu, koja je definitivno najvzučniji Borčev protivnik u evropskim takmičenjima, te prvi klub iz neke od „liga petice“ koji dolazi u grad na Vrbasu.

Pojedine Banjalučane je tokom današnjeg dana zbunio klupski autobus Atalante koji se pojavio na ulicama grada, ali ekipa Mauricija Sarija nije još stigla u najveći grad Republike Srpske. U pitanju je praksa velikih klubova da koriste klupski autobus u gradovima gdje gostuju, iako ekipa i kompletna delegacija idu avionom. Tako su vozači prevalili oko 800 klilometara i stigli dan ranije kako bi klupski bus bio na raspolaganju ekipi tokom njenog boravka na ovom gostovanju.

Sama ekipa i dalje je u Italiji gdje se priprema za okršaj sa Borcem, a odluka italijanskog kluba je da ne trenira u Banjaluci prije utakmice, već će posljednji trening imati u srijedu u 11.30 u svom trening centru udaljenom 15-ak kilometara od Bergama. Delegacija Atalante u Banjaluku će krenuti u poslijepodnevnim časovima i trebali bi sletjeti oko 18 časova na aerodrom u Mahovljanima.

Mauricio Sari ostao bez golmana

Izvor: Luca Taddeo / imago sportfotodienst / Profimedia

Važna vijest je da u ekipi Atalante neće biti golmana Marka Karnezekija. On se povrijedio u nedjelju pred početak utakmice sa Interom.

Karnezeki je bio u startnih 11, ali je tokom zagrijavanja osjetio bolove u koljenu lijeve noge i njegovo mjesto na golu zauzeo je Marko Sportielo.

Narednog dana obavljeni su pregledi i utvrđena je ruptura medijalnog meniskusa lijevog koljena, a već tokom današnjeg dana Karneseki je uspješno operisan.

"Ranije danas Marko Karneseki podvrgnut je artroskopskom zahvatu sanacije meniskusa na lijevom koljenu. Zahvat je prošao uspješno, a proces rehabilitacije započeće u narednim danima“, saopštio je klub iz Bergama na svom zvaničnom sajtu. Atalanta nije precizirala koliko će trajati oporavak, ali se procjenjuje da bi pauza mogla trajati oko mjesec dana.

Atalanta bez treninga u Banjaluci

Iako je Atalanta izvukla tek remi protiv Intera, i to u posljednjim trenucima utakmice, osvojeni bod uz pobjedu nad Moncom u prošlom kolu mogao bi biti nagovještaj izlaska iz krize ekipe Atalante koja na posljednjih osam mečeva ima samo pomenutui trijumf nad Moncom prije reprezentativne pauze.

Zbog rezultatske krize djeluje da je i atmosfera prilično napeta, pa tako igrači italijanskog kluba koje smo kontaktirali nisu željeli da daju izjave pred dolazak u Banjaluku poručivši da „nije najbolji trenutak“. Očekivanja italijanskog kluba pred utakmicu protiv Borca tako ćemo saznati u srijedu uveče, za 19 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci zakazana je zvanična konferencija za novinare na kojoj bi se medijima trebao obratiti trener Mauricio Sari, a moguće i neko od igrača.

Dva časa ranije zvaničnu konferenciju za novinare održaće trener Borca Vinko Marinović, a za 18.30 časova zakazan je posljednji zvanični trening crveno-plavih pred okršaj sa Atalantom.

Kako su Borac i Atalanta igrali u Konferencijskoj ligi?

Atalanta trenutno ima četiri boda, pošto je u prva tri kola Konferencijske lige upisala po jedan poraz, remi i pobjedu. Ekipa iz Bergama savladala u prvom kolu savladala je kod kuće Pafos 3:1, potom je poražena 2:0 od Ajaksa u Amsterdamu, da bi u posljednjem meču remizirala 1:1 sa Kairatom u Bergamu.

Borac ima tri boda iz isto toliko mečeva u Konferencijskohj ligi ove sezone. Crveno plavi su na startu sezone poraženi 2:1 na gostovanju Panatinaikosu u Atini, a potom su sa 2:0 savladali finski KuPS. Ta pobjeda u Banjaluci mogla je biti i daleko ubjedljivija, da je ekipa Vinka Marinovića iskoristila sve svoje šanse u meču u kojem je u potpunosti dominirala. U trećem kolu ekipa Borca doživjela je pomalo iznenađujući poraz od Mjelbija, koji je u Helsingborgu slavio 2:0.







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Karte za duel Borca i Atalante odavno su rasprodane i očekuje se spektakl na Gradskom stadionu u Banjaluci u četvrtak uveče. Prenos utakmice je na TV Arena sport, a sva dešavanja, uz fotografije, video sadržaje i izjave možete da pratite i na portalu MONDO.