Fudbalska reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 17 godina savladala Japan u drugom kolu grupne faze i obezbijedila nokaut fazu Mundijala.

Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kadetska reprezentacija Srbije obezbijedila je plasman u nokaut fazu Mundijala, pošto je nakon Hondurasa (2:0) savladala i Japan (1:0). Jedini strijelac na meču bio je Dragan Anokić, koji je u 11. minutu meča realizovao penal napravljen nad Tadijom Cojićem.

Ofanzivno gledano, Srbija nije blistala na meču drugog kola grupne faze. To se neće dugo pamtiti, jer je cilj ispunjen! Impresivnom igrom u defanzivi, Srbija je sprečila Japan da stvara šanse, pa je gol u ranoj fazi meča bio dovoljan za maksimalan učinak nakon dva kola.

Selektor Igor Matić će u trećem kolu grupne faze predvoditi reprezentaciju Srbije protiv Kolumbije, a taj meč biće borba za prvo mjesto u grupi i samim tim za lakši put ka trofeju. Nokaut fazu Svjetskog prvenstva za kadete igraće 32 tima, a Srbija će biti među njima.